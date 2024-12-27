Recep Tayyip Erdoğan "Egosu Cüssesinden Büyükler" Dedi, Ayrılanlara Çağrı Yaptı
Recep Tayyip Erdoğan "Egosu Cüssesinden Büyükler" Dedi, Ayrılanlara Çağrı Yaptı
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin 8. Olağan Balıkesir Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın gündemindeki konulardan biri de partiden ayrılan DEVA ve Gelecek Partisi'nde yer alan isimlerdi. Erdoğan, Gelecek Partisi'nden istifa edip AKP'ye geri dönen Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. 'Egosundan büyük cüsseleri olanlar' diyerek sözünü de sakınmayan Erdoğan, 'safları sıklaştırmalıyız' çağrısı da yaptı. Erdoğan'ın yaptığı konuşma ayrılanlara geri dönüş için yeşil ışık olarak yorumlandı.
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AKP'nin 8. Olağan Balıkesir Kongresi'nde konuştu.
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Erdoğan, Gelecek Partisi'nden istifa edip AKP'ye geri dönen Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın ardından "çağrı" niteliğinde önemli bir açıklamaya imza attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güya bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin kısa sürede nasıl bir hayal kırıklığına uğradıklarını hep birlikte görüyoruz." dedi.
Erdoğan, "İdeallerimize inanan, davamıza inanan, değerlerimize inanan hiç kimseye sırtımızı dönmeyiz." dedi ve ekledi: "Türkiye Yüzyılı hayalimizi samimiyetle paylaşan herkesin bu çatı altında toplanmasına, mücadelemize omuz vermesine elbette hayır demeyiz."
Erdoğan ayrılan isimler için isim vermeden dikkat çekici bir ifade de kullandı. Erdoğan, "egosu cüsselerinden büyük kibir abideleri" dedi.
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Erdoğan, "Egoları cüsselerinden büyük kibir abidelerinin ülkenin kazanımlarını heba etmesinin önüne geçmek için saflarımızı, aynen burada olduğu gibi, mutlaka sıklaştırmalıyız." dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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