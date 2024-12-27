Recep Tayyip Erdoğan "Egosu Cüssesinden Büyükler" Dedi, Ayrılanlara Çağrı Yaptı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin 8. Olağan Balıkesir Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın gündemindeki konulardan biri de partiden ayrılan DEVA ve Gelecek Partisi'nde yer alan isimlerdi. Erdoğan, Gelecek Partisi'nden istifa edip AKP'ye geri dönen Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. 'Egosundan büyük cüsseleri olanlar' diyerek sözünü de sakınmayan Erdoğan, 'safları sıklaştırmalıyız' çağrısı da yaptı. Erdoğan'ın yaptığı konuşma ayrılanlara geri dönüş için yeşil ışık olarak yorumlandı.