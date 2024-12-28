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Mehmet Şimşek'ten Tepki Çeken Asgari Ücret Açıklaması: "Daima Çalışanlarımızın Yanında Olduk"

Mehmet Şimşek'ten Tepki Çeken Asgari Ücret Açıklaması: "Daima Çalışanlarımızın Yanında Olduk"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.12.2024 - 12:58

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret zammına dair ilk kez X hesabından paylaşım yaptı. Şimşek, paylaşımında 'Daima çalışanlarımızın yanında olduk. Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor' ifadelerini kullandı. Şimşek'in paylaşımına sosyal medya kullanıcıları tepki gösteren yorumlar yağdırdı.

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Bakan Mehmet Şimşek, asgari ücrete dair ilk kez değerlendirme yaptı. X hesabından bir metin yayınlayan Şimşek'in paylaşımında "Daima çalışanlarımızın yanında olduk" sözleri dikkat çekti.

Bakan Mehmet Şimşek, asgari ücrete dair ilk kez değerlendirme yaptı. X hesabından bir metin yayınlayan Şimşek'in paylaşımında "Daima çalışanlarımızın yanında olduk" sözleri dikkat çekti.

Asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL'ye yükseltildi. Milyonlarca çalışan yetersiz zam olduğunu dile getirerek tepki gösterdi. Beklentiler en az yüzde 35 zam yönündeydi.

"Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor."

"Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor."
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'2005-2024 döneminde istihdamı 13,7 milyon kişi artırdık, yani yıllık ortalama 680 binin üzerinde  ilave istihdam sağladık. Programımızı uygulamaya başladığımız 2023 yılı Haziran ayından bugüne kadar istihdam artışı 1,4 milyona ulaştı. 

Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor. 2023 yılında enflasyon yüzde 64,8, asgari ücret artışı yüzde 107,3 gerçekleşti. 2024 yılı enflasyon gerçekleşme beklentisi yaklaşık yüzde 45 seviyesindeyken asgari ücret yüzde 49,1 arttı.'

"2002’de 112 dolar olan asgari ücretin ABD enflasyonuna göre bugünkü karşılığı 196 dolardır."

"2002’de 112 dolar olan asgari ücretin ABD enflasyonuna göre bugünkü karşılığı 196 dolardır."

'2003-2024 döneminde yıllık ortalama büyüme yüzde 5,3 iken asgari ücrette reel artış yüzde 5,6 gerçekleşti. 

İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değerdeki payı 2024 yılı üçüncü çeyreğinde serinin açıklandığı 1998’den beri en yüksek değeri olan yüzde 37,6’ya ulaştı. Son bir yıldaki artış ise 6,1 puan oldu.

2002’de 112 dolar olan asgari ücretin ABD enflasyonuna göre bugünkü karşılığı 196 dolardır.  2025 yılı için asgari ücret güncel kurla 620 doların üzerindedir. Asgari ücretin dolar karşılığı 2002 yılı seviyesinin 5,6 katına, ABD enflasyonuna göre düzeltilmiş olarak ise 3,2 katına yükseldi.'

Bakan Şimşek, Türkiye'deki asgari ücreti diğer ülkelerle de karşılaştırdı:

Bakan Şimşek, Türkiye'deki asgari ücreti diğer ülkelerle de karşılaştırdı:

'Mevcut asgari ücret seviyemiz Romanya, Bulgaristan, Meksika, Çin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksektir.'

Şimşek'in paylaşımı tepki. İşte gelen tepkiler 👇

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'Açıklamadaki manipülasyon dikkat çekici. 2023 için gerçekleşen enflasyondan daha yüksek derken 2024'te beklenen enflasyona dönüş. Çünkü %30luk artışı açıklayabilecek bir bahane bulamayınca geçmişi manipüle etmek daha kolay gelmiş.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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