Mehmet Şimşek'ten Tepki Çeken Asgari Ücret Açıklaması: "Daima Çalışanlarımızın Yanında Olduk"
Mehmet Şimşek'ten Tepki Çeken Asgari Ücret Açıklaması: "Daima Çalışanlarımızın Yanında Olduk"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret zammına dair ilk kez X hesabından paylaşım yaptı. Şimşek, paylaşımında 'Daima çalışanlarımızın yanında olduk. Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor' ifadelerini kullandı. Şimşek'in paylaşımına sosyal medya kullanıcıları tepki gösteren yorumlar yağdırdı.
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Bakan Mehmet Şimşek, asgari ücrete dair ilk kez değerlendirme yaptı. X hesabından bir metin yayınlayan Şimşek'in paylaşımında "Daima çalışanlarımızın yanında olduk" sözleri dikkat çekti.
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"Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor."
"2002’de 112 dolar olan asgari ücretin ABD enflasyonuna göre bugünkü karşılığı 196 dolardır."
Bakan Şimşek, Türkiye'deki asgari ücreti diğer ülkelerle de karşılaştırdı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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