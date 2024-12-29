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2024'te de Mayısların Sahibi Değişmedi: Galatasaray'dan Yeni Bir Konsantrasyon Yılı

2024'te de Mayısların Sahibi Değişmedi: Galatasaray'dan Yeni Bir Konsantrasyon Yılı

2024enler
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.12.2024 - 12:01

Galatasaray, 2024 yılında başarılarla dolu bir yıl geçirdi. Young Boys ve Beşiktaş hezimetleri hariç gümbür gümbür geçen bir yıla şampiyonluk sığdırıldı. Ağustos ayı Galatasaray'ı salladı ama gidişat değişmedi. Galatasaray'da işleri rayına sokan ise tek bir isimdi! Osimhen'in gelişi tüm çehreyi değiştirdi ve Galatasaray yeniden yarışa tutundu.

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2023 yılı tamamlandığında Fenerbahçe ve Galatasaray 40'ar puanla zirvedeydi. Fenerbahçe averajla lider girdiği yeni yılda kıran kırana bir yarış izleyeceğimiz belli olmuştu.

2023 yılı tamamlandığında Fenerbahçe ve Galatasaray 40'ar puanla zirvedeydi. Fenerbahçe averajla lider girdiği yeni yılda kıran kırana bir yarış izleyeceğimiz belli olmuştu.

Ocak ayı Galatasaray için Sivasspor beraberliğiyle başladı. Kötü başlayan yıl inanılmaz bir serinin başlangıcı olacaktı. O ay değil Mayıs ayına kadar Galatasaray bir daha puan kaybetmedi.

Ocak ayı Galatasaray için Sivasspor beraberliğiyle başladı. Kötü başlayan yıl inanılmaz bir serinin başlangıcı olacaktı. O ay değil Mayıs ayına kadar Galatasaray bir daha puan kaybetmedi.

Sivasspor 1-1 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Kayserispor

Trabzonspor 1-5 Trabzonspor

Galatasaray 3-1 İstanbulspor

Galatasaray 2-1 Gaziantep FK

Galatasaray Şubat ayında adeta vites artırdı. Sadece bir gol yenilerek tamamlanan Şubat ayında sarı kırmızılılar Fenerbahçe'yi enselerinde hissetseler de hata yapmadılar.

Galatasaray Şubat ayında adeta vites artırdı. Sadece bir gol yenilerek tamamlanan Şubat ayında sarı kırmızılılar Fenerbahçe'yi enselerinde hissetseler de hata yapmadılar.

Samsunspor 0-2 Galatasaray

Galatasaray 2-0 Başakşehir

Ankaragücü 0-3 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Antalyaspor

Mart ayı Galatasaray için kritik Beşiktaş virajının geçilmesiyle başladı ve ardından hatasız bir ay daha kapatıldı. Kasımpaşa maçında sallandılar ama yıkılmadılar.

Mart ayı Galatasaray için kritik Beşiktaş virajının geçilmesiyle başladı ve ardından hatasız bir ay daha kapatıldı. Kasımpaşa maçında sallandılar ama yıkılmadılar.

Beşiktaş 0-1 Galatasaray

Galatasaray 6-2 Rizespor

Kasımpaşa 3-4 Galatasaray

Nisan ayı Galatasaray için bol gollü galibiyetler demekti. 12 golle tamamlanan dört maçta sadece bir gol yiyerek kupanın bir ucundan tutmayı başardı.

Nisan ayı Galatasaray için bol gollü galibiyetler demekti. 12 golle tamamlanan dört maçta sadece bir gol yiyerek kupanın bir ucundan tutmayı başardı.

Galatasaray 1-0 Hatayspor

Alanyaspor 0-4 Galatasaray

Galatasaray 4-1 Pendikspor

Adana Demirspor 0-3 Galatasaray

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Mayıs ayına Fenerbahçe'nin dört puan önünde giren Galatasaray artık "Şampi..." olarak anılıyordu. 24 maç sonra Fenerbahçe mağlubiyeti geldi ancak şampiyon değişmedi.

Mayıs ayına Fenerbahçe'nin dört puan önünde giren Galatasaray artık "Şampi..." olarak anılıyordu. 24 maç sonra Fenerbahçe mağlubiyeti geldi ancak şampiyon değişmedi.

Galatasaray 6-1 Sivasspor

Karagümrük 2-3 Galatasaray

Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

Konyaspor 1-3 Galatasaray

Galatasaray bir Mayıs'ı daha şampiyon tamamladı. 102 puanla şampiyon olan Galatasaray bir kez daha taraftarını sevince boğdu.

Galatasaray bir Mayıs'ı daha şampiyon tamamladı. 102 puanla şampiyon olan Galatasaray bir kez daha taraftarını sevince boğdu.

Batshuayi ile Temmuz ayında transferi açan Galatasaray kadro yapılanmasında adım atmakta gecikiyordu. Gecikmenin bedeli ise Ağustos ayında ortaya çıkacaktı.

Batshuayi ile Temmuz ayında transferi açan Galatasaray kadro yapılanmasında adım atmakta gecikiyordu. Gecikmenin bedeli ise Ağustos ayında ortaya çıkacaktı.

Ağustos ayı önce 5-0'lık Süper Kupa hezimeti ardından Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi vedasıyla başladı. Lige üçte üçlü başlangıç bile moralleri düzeltemedi.

Ağustos ayı önce 5-0'lık Süper Kupa hezimeti ardından Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi vedasıyla başladı. Lige üçte üçlü başlangıç bile moralleri düzeltemedi.

Galatasaray 0-5 Beşiktaş (SÜPER KUPA)

Galatasaray 2-1 Hatayspor

Konyaspor 1-2 Galatasaray

Young Boys 3-2 Galatasaray

Galatasaray 0-1 Young Boys

Adana Demirspor 1-5 Galatasaray

Gelmeyen transferler, karaborsa bilet skandalı derken yönetime istifa çağrıları gelmeye başlamıştı. Tek bir hamle tüm rüzgarı değiştirdi. Galatasaray Osimhen'le hem kendisinin hem ligin kariyerini değiştirdi.

Gelmeyen transferler, karaborsa bilet skandalı derken yönetime istifa çağrıları gelmeye başlamıştı. Tek bir hamle tüm rüzgarı değiştirdi. Galatasaray Osimhen'le hem kendisinin hem ligin kariyerini değiştirdi.

Galatasaray 5-0 Rizespor

Galatasaray 3-1 Gaziantep FK

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Galatasaray 3-3 Kasımpaşa

Galatasaray 3-1 PAOK

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Icardi'nin sakatlanması, Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi... Osimhen'in varlığı bu iki büyük olayı bile gölgede bırakmayı başarıyordu. Ekim ayı da Osimhen'le geçti...

Icardi'nin sakatlanması, Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi... Osimhen'in varlığı bu iki büyük olayı bile gölgede bırakmayı başarıyordu. Ekim ayı da Osimhen'le geçti...

Galatasaray 1-0 Alanyaspor

Antalyaspor 1-3 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Rigas 2-2 Galatasaray

Galatasaray 4-3 Efsborg

Milli arayla geçen Kasım ayında da ligde ikide iki yapan Galatasaray liderliği bir an olsun bırakmadı. Bu aya da tarihi bir Tottenham zaferi sığdırıldı.

Milli arayla geçen Kasım ayında da ligde ikide iki yapan Galatasaray liderliği bir an olsun bırakmadı. Bu aya da tarihi bir Tottenham zaferi sığdırıldı.

Galatasaray 3-2 Samsunspor

Bodrum FK 0-1 Galatasaray

Galatasaray 3-2 Tottenham

Alkmaar 1-1 Galatasaray

Galatasaray, 2024'ü de şampiyonluk adayı olarak tamamladı. Mayıs'a beş ay var; bir kez daha "Mayıslar bizimdir" diyecek mi yoksa bu kez farklı bir son mu yaşanacak hep birlikte göreceğiz.

Galatasaray, 2024'ü de şampiyonluk adayı olarak tamamladı. Mayıs'a beş ay var; bir kez daha "Mayıslar bizimdir" diyecek mi yoksa bu kez farklı bir son mu yaşanacak hep birlikte göreceğiz.
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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