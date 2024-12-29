2024'te de Mayısların Sahibi Değişmedi: Galatasaray'dan Yeni Bir Konsantrasyon Yılı
2024'te de Mayısların Sahibi Değişmedi: Galatasaray'dan Yeni Bir Konsantrasyon Yılı
Galatasaray, 2024 yılında başarılarla dolu bir yıl geçirdi. Young Boys ve Beşiktaş hezimetleri hariç gümbür gümbür geçen bir yıla şampiyonluk sığdırıldı. Ağustos ayı Galatasaray'ı salladı ama gidişat değişmedi. Galatasaray'da işleri rayına sokan ise tek bir isimdi! Osimhen'in gelişi tüm çehreyi değiştirdi ve Galatasaray yeniden yarışa tutundu.
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2023 yılı tamamlandığında Fenerbahçe ve Galatasaray 40'ar puanla zirvedeydi. Fenerbahçe averajla lider girdiği yeni yılda kıran kırana bir yarış izleyeceğimiz belli olmuştu.
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Ocak ayı Galatasaray için Sivasspor beraberliğiyle başladı. Kötü başlayan yıl inanılmaz bir serinin başlangıcı olacaktı. O ay değil Mayıs ayına kadar Galatasaray bir daha puan kaybetmedi.
Galatasaray Şubat ayında adeta vites artırdı. Sadece bir gol yenilerek tamamlanan Şubat ayında sarı kırmızılılar Fenerbahçe'yi enselerinde hissetseler de hata yapmadılar.
Mart ayı Galatasaray için kritik Beşiktaş virajının geçilmesiyle başladı ve ardından hatasız bir ay daha kapatıldı. Kasımpaşa maçında sallandılar ama yıkılmadılar.
Nisan ayı Galatasaray için bol gollü galibiyetler demekti. 12 golle tamamlanan dört maçta sadece bir gol yiyerek kupanın bir ucundan tutmayı başardı.
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Mayıs ayına Fenerbahçe'nin dört puan önünde giren Galatasaray artık "Şampi..." olarak anılıyordu. 24 maç sonra Fenerbahçe mağlubiyeti geldi ancak şampiyon değişmedi.
Galatasaray bir Mayıs'ı daha şampiyon tamamladı. 102 puanla şampiyon olan Galatasaray bir kez daha taraftarını sevince boğdu.
Batshuayi ile Temmuz ayında transferi açan Galatasaray kadro yapılanmasında adım atmakta gecikiyordu. Gecikmenin bedeli ise Ağustos ayında ortaya çıkacaktı.
Ağustos ayı önce 5-0'lık Süper Kupa hezimeti ardından Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi vedasıyla başladı. Lige üçte üçlü başlangıç bile moralleri düzeltemedi.
Gelmeyen transferler, karaborsa bilet skandalı derken yönetime istifa çağrıları gelmeye başlamıştı. Tek bir hamle tüm rüzgarı değiştirdi. Galatasaray Osimhen'le hem kendisinin hem ligin kariyerini değiştirdi.
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Icardi'nin sakatlanması, Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi... Osimhen'in varlığı bu iki büyük olayı bile gölgede bırakmayı başarıyordu. Ekim ayı da Osimhen'le geçti...
Milli arayla geçen Kasım ayında da ligde ikide iki yapan Galatasaray liderliği bir an olsun bırakmadı. Bu aya da tarihi bir Tottenham zaferi sığdırıldı.
Galatasaray, 2024'ü de şampiyonluk adayı olarak tamamladı. Mayıs'a beş ay var; bir kez daha "Mayıslar bizimdir" diyecek mi yoksa bu kez farklı bir son mu yaşanacak hep birlikte göreceğiz.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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