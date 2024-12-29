2024'te de Mayısların Sahibi Değişmedi: Galatasaray'dan Yeni Bir Konsantrasyon Yılı

Galatasaray, 2024 yılında başarılarla dolu bir yıl geçirdi. Young Boys ve Beşiktaş hezimetleri hariç gümbür gümbür geçen bir yıla şampiyonluk sığdırıldı. Ağustos ayı Galatasaray'ı salladı ama gidişat değişmedi. Galatasaray'da işleri rayına sokan ise tek bir isimdi! Osimhen'in gelişi tüm çehreyi değiştirdi ve Galatasaray yeniden yarışa tutundu.