Veli Ağbaba Meclis'te Açıkladı! Osman Gökçek'in Olduğu İddia Edilen Evin Değeri 600 Milyon TL!
Veli Ağbaba Meclis'te Açıkladı! Osman Gökçek'in Olduğu İddia Edilen Evin Değeri 600 Milyon TL!
TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekti. Ağbaba, Meclis'teki bütçe görüşmesi sırasında AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile ilgili bazı iddialarda bulundu. Gökçek'e sahibi olduğu Beyaz TV'yi hangi para ile aldığı sorusunu yönelten CHP'li vekil, Gökçek'e ait olduğunu dile getirdiği 600 milyon TL değerindeki evinin fotoğraflarını gösterdi. 250 metrekarelik kapalı havuzu, 160 metrekare salonu ve 110 metrekare eğlence odası olan ev Meclis'te tartışma yaratttı.
İşte, detaylar...
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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde konuşma yaptı.
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Ağbaba, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e ait olduğu iddia edilen 600 milyon TL değerindeki evin fotoğraflarını gösterdi.
"Sormak lazım, Beyaz TV hangi parayla kurulmuş, kimin parasıyla kurulmuş?" diyen CHP'li vekil evin eğlence odasından kapalı havuzuna kadar değindi.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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