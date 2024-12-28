Veli Ağbaba Meclis'te Açıkladı! Osman Gökçek'in Olduğu İddia Edilen Evin Değeri 600 Milyon TL!

TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekti. Ağbaba, Meclis'teki bütçe görüşmesi sırasında AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile ilgili bazı iddialarda bulundu. Gökçek'e sahibi olduğu Beyaz TV'yi hangi para ile aldığı sorusunu yönelten CHP'li vekil, Gökçek'e ait olduğunu dile getirdiği 600 milyon TL değerindeki evinin fotoğraflarını gösterdi. 250 metrekarelik kapalı havuzu, 160 metrekare salonu ve 110 metrekare eğlence odası olan ev Meclis'te tartışma yaratttı.

İşte, detaylar...