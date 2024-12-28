Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in Öcalan İle Görüşmesi Sona Erdi! İşte DEM Parti'den İlk Açıklama!
Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in Öcalan İle Görüşmesi Sona Erdi! İşte DEM Parti'den İlk Açıklama!
DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, İmralı'da Öcalan ile görüşmeye gitti. Görüşmenin detaylarına ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak DEM Parti'nin X hesabından görüşmenin bittiğine ilişkin ilk açıklama geldi. Görüşmenin içeriği hakkında kamuoyu duyurusunu bekleyen milyonlar neler konuştuğunu öğrenmek istiyor. Peki, görüşmenin detayları ne zaman kamuoyu ve basın ile paylaşılacak?
İşte, detaylar...
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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan bugün İmralı'ya gitti. Önder ve Buldan'ın Öcalan ile görüşmesi geçtiğimiz saatlerde son buldu.
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Görüşmeye ait ilk açıklama ise DEM Parti'den geldi. Partinin X hesabından görüşmenin detaylarının paylaşılacağı saate ilişkin açıklama yapıldı.
İşte, DEM Parti'nin "Görüşmenin içeriği hakkındaki bilgileri ve değerlendirmeleri heyetimiz ilerleyen saatlerde basın ve kamuoyuyla paylaşacaktır." açıklaması 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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