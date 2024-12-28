Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in Öcalan İle Görüşmesi Sona Erdi! İşte DEM Parti'den İlk Açıklama!

DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, İmralı'da Öcalan ile görüşmeye gitti. Görüşmenin detaylarına ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak DEM Parti'nin X hesabından görüşmenin bittiğine ilişkin ilk açıklama geldi. Görüşmenin içeriği hakkında kamuoyu duyurusunu bekleyen milyonlar neler konuştuğunu öğrenmek istiyor. Peki, görüşmenin detayları ne zaman kamuoyu ve basın ile paylaşılacak?

İşte, detaylar...