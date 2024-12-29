İki Bakandan Narin Güran Paylaşımı: “Cezalar Yüreklere Su Serpti”

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran için görülen davada dün akşam saatlerinde sanıklara verilen cezalar belli olmuştu. Narin’in annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, Narin’in cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Narin için paylaşım geldi.