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İki Bakandan Narin Güran Paylaşımı: “Cezalar Yüreklere Su Serpti”

İki Bakandan Narin Güran Paylaşımı: “Cezalar Yüreklere Su Serpti”

Diyarbakır
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.12.2024 - 10:18

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran için görülen davada dün akşam saatlerinde sanıklara verilen cezalar belli olmuştu. Narin’in annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, Narin’in cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Narin için paylaşım geldi.

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Türkiye’nin yakından takip ettiği Narin Güran davasında dün akşam saatlerinde mahkemeden karar çıktı.

Türkiye’nin yakından takip ettiği Narin Güran davasında dün akşam saatlerinde mahkemeden karar çıktı.

Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Nevzat Bahtiyar’ın sadece 4 yıl 6 ay hapis cezası alması ise tartışma yarattı.

Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Nevzat Bahtiyar’ın sadece 4 yıl 6 ay hapis cezası alması ise tartışma yarattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “verilen cezaları yüreklere su serpti” açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “verilen cezaları yüreklere su serpti” açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş’ın paylaşımı 👇

Bakan Göktaş’ın paylaşımı 👇

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise “Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır.” paylaşımını yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise “Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır.” paylaşımını yaptı.
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Bakan Tunç’un paylaşımı 👇

Bakan Tunç’un paylaşımı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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bazı aptallar okuduğunu anlamiyor olabilir ama narinin annesi amcası ve abisi müebbet hapis cezası aldı yani öldürenler bunlar

patatessoğan lobisi

Bazı aptallar da ne verilse yiyeyim yeter diyordur belki de; ot da olur makarna da. E aptal olmayan siz anladınız mı cinayetin sebebi nedir? Kolluk kuvvetler... Devamını Gör

ömer

Hukukun üstünlüğüne müdahale edilmese zırt pırt yapılan düzenlemeler olmasa zaten hakimler savcılar gerekeni yapar adalet yerini bulur her zaman.. Tüm ülke n... Devamını Gör

Hüseyin Çobanoğlu

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