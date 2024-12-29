İki Bakandan Narin Güran Paylaşımı: “Cezalar Yüreklere Su Serpti”
İki Bakandan Narin Güran Paylaşımı: “Cezalar Yüreklere Su Serpti”
Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran için görülen davada dün akşam saatlerinde sanıklara verilen cezalar belli olmuştu. Narin’in annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, Narin’in cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Narin için paylaşım geldi.
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Türkiye’nin yakından takip ettiği Narin Güran davasında dün akşam saatlerinde mahkemeden karar çıktı.
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Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Nevzat Bahtiyar’ın sadece 4 yıl 6 ay hapis cezası alması ise tartışma yarattı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “verilen cezaları yüreklere su serpti” açıklamasında bulundu.
Bakan Göktaş’ın paylaşımı 👇
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise “Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır.” paylaşımını yaptı.
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Bakan Tunç’un paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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