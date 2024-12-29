Kocaeli’nde 2 Ayrı Apartmanda Doğalgaz Patlaması: 14 Kişi Yaralandı
Kocaeli’nde 2 Ayrı Apartmanda Doğalgaz Patlaması: 14 Kişi Yaralandı
Kocaeli’de dün akşam saatlerinde doğalgaz paniği yaşandı. Darıca ilçesinde bulunan iki ayrıca mahalledeki apartmanların giriş kaptında doğalgaz sebebiyle patlama meydana geldi. Şirket tarafından ilçenin bir kısmının doğalgazı kısa süreliğine kesilirken, ilk belirlemere göre olayda 14 kişi yaralandı.
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Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki Osmangazi Mahallesi’nde 2 ayrı binada doğalgaz patlaması yaşandı.
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Patlamalarda toplam 14 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
İlçedeki Osmangazi Mahallesi Termal Sokak’ta meydana gelen gaz sızıntısının ardından sokak üzerindeki çok sayıda bina tahliye edildi. Sokak üzerindeki gaz akışı dağıtım şirketince kesilirken, polis ekipleri de caddeye girişi kapattı.
Olay yerinden ilk görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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