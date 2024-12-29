Güney Kore’de Uçak Kazası: Pistten Çıkan Yolcu Uçağı Alev Aldı
Güney Kore’de Uçak Kazası: Pistten Çıkan Yolcu Uçağı Alev Aldı
Jeju Air firmasına ait Bangkok-Gyeongsang seferini yapan ve içerisinde 6 mürettebat, 175 yolcu bulunan uçak iniş takımlarındaki arıza nedeniyle Muan Havalimanı'nda pistten çıkarak duvara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 120 kişi hayatını kaybetti. Uçağın, duvara çarpaması sonrasında yangın çıktığı görüldü.
İşte o anlar 👇
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Geçtiğimiz günlerde Kazakistan’da düşen uçakta 38 kişi hayatını kaybetmişti. Yocu uçağının, Rusya tarafından düşürüldüğü ortaya çıkmıştı.
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Bir uçak kazası haberi de Güney Kore’den geldi. Jeju Air firmasına ait yolcu uçağı, iniş yaptığı sırada pistten çıkarak kazaya karıştı.
175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu uçakta ilk belirlemelere göre 120 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısının artacağı tahmin ediliyor.
Uçağın kaza anı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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