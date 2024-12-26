Azerbaycan Doğruladı: Kazakistan’da Düşen Yolcu Uçağını Rusya Vurmuş!

Azerbaycan Havayolları’na bağlı Bakü-Grozni seferini yapan yolcu uçağı, dün sabah saatlerinde Kazakistan’da bulunan Aktau Havalimanı yakınlarında düşmüş ve 38 kişi hayatını kaybetmişti. Azerbaycan hükümetine yakın kaynaklar, yolcu uçağının Rusya tarafından vurulduğu için düştüğünü doğruladı. Rusya, yolcu uçağının yardım çağrılarına rağmen uçağın Rus havaalanlarına da inmesine izin vermemiş. Uçakta bulunan 29 kişi ise sağ olarak kurtulmuştu.

Kaynak: Euronews