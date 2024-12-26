Azerbaycan Doğruladı: Kazakistan’da Düşen Yolcu Uçağını Rusya Vurmuş!
Azerbaycan Doğruladı: Kazakistan’da Düşen Yolcu Uçağını Rusya Vurmuş!
Azerbaycan Havayolları’na bağlı Bakü-Grozni seferini yapan yolcu uçağı, dün sabah saatlerinde Kazakistan’da bulunan Aktau Havalimanı yakınlarında düşmüş ve 38 kişi hayatını kaybetmişti. Azerbaycan hükümetine yakın kaynaklar, yolcu uçağının Rusya tarafından vurulduğu için düştüğünü doğruladı. Rusya, yolcu uçağının yardım çağrılarına rağmen uçağın Rus havaalanlarına da inmesine izin vermemiş. Uçakta bulunan 29 kişi ise sağ olarak kurtulmuştu.
Kaynak: Euronews
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Bakü-Grozni seferini yapan, içerisinde 5’i mürettebat toplam 67 kişinin bulunduğu yolcu uçağı Kazakistan’da düşmüştü. Uçağın düşmesi sonrasında 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise mucize şekilde sağ kurtulmuştu.
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Euronews Türkçe’nin haberine göre, Azerbeycan hükümeti uçağın Rusya’nın Grozni’den ateşlediği füze sebebiyle düştüğünü belirledi.
Rusya’nın ateşlediği füze uçağın yakınlarında patlamış ve füzenin şarapnelleri nedeniyle yolcu uçağı ağır hasar almış.
Pilotların acil iniş taleplerine rağmen hasar gören uçağın herhangi bir Rus havaalanına inmesine izin verilmediği ve Hazar Denizi üzerinden Kazakistan'daki Aktau'ya doğru uçmasının emredildiği de ortaya çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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