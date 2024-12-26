onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Azerbaycan Doğruladı: Kazakistan’da Düşen Yolcu Uçağını Rusya Vurmuş!

Azerbaycan Doğruladı: Kazakistan’da Düşen Yolcu Uçağını Rusya Vurmuş!

Rusya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.12.2024 - 17:18

Azerbaycan Havayolları’na bağlı Bakü-Grozni seferini yapan yolcu uçağı, dün sabah saatlerinde Kazakistan’da bulunan Aktau Havalimanı yakınlarında düşmüş ve 38 kişi hayatını kaybetmişti. Azerbaycan hükümetine yakın kaynaklar, yolcu uçağının Rusya tarafından vurulduğu için düştüğünü doğruladı. Rusya, yolcu uçağının yardım çağrılarına rağmen uçağın Rus havaalanlarına da inmesine izin vermemiş. Uçakta bulunan 29 kişi ise sağ olarak kurtulmuştu.

Kaynak: Euronews

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bakü-Grozni seferini yapan, içerisinde 5’i mürettebat toplam 67 kişinin bulunduğu yolcu uçağı Kazakistan’da düşmüştü. Uçağın düşmesi sonrasında 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise mucize şekilde sağ kurtulmuştu.

Bakü-Grozni seferini yapan, içerisinde 5’i mürettebat toplam 67 kişinin bulunduğu yolcu uçağı Kazakistan’da düşmüştü. Uçağın düşmesi sonrasında 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise mucize şekilde sağ kurtulmuştu.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Azerbeycan hükümeti uçağın Rusya’nın Grozni’den ateşlediği füze sebebiyle düştüğünü belirledi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Azerbeycan hükümeti uçağın Rusya’nın Grozni’den ateşlediği füze sebebiyle düştüğünü belirledi.

Kaynak

Rusya’nın ateşlediği füze uçağın yakınlarında patlamış ve füzenin şarapnelleri nedeniyle yolcu uçağı ağır hasar almış.

Rusya’nın ateşlediği füze uçağın yakınlarında patlamış ve füzenin şarapnelleri nedeniyle yolcu uçağı ağır hasar almış.

Pilotların acil iniş taleplerine rağmen hasar gören uçağın herhangi bir Rus havaalanına inmesine izin verilmediği ve Hazar Denizi üzerinden Kazakistan'daki Aktau'ya doğru uçmasının emredildiği de ortaya çıktı.

Pilotların acil iniş taleplerine rağmen hasar gören uçağın herhangi bir Rus havaalanına inmesine izin verilmediği ve Hazar Denizi üzerinden Kazakistan'daki Aktau'ya doğru uçmasının emredildiği de ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
12
2
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın