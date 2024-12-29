Yeni Akit Vatandaşla Dalga Geçmeye Devam Ediyor: Ekmek Zammını Duyurdukları Habere Tepki Yağıyor
Yeni Akit Vatandaşla Dalga Geçmeye Devam Ediyor: Ekmek Zammını Duyurdukları Habere Tepki Yağıyor
2024 yılının sonuna yaklaşırken, 2025 asgari ücret zammı da açıklanmışken her kaleme zam haberi gelmeye başladı. Marketlerdeki ürünlerin fiyatları, henüz maaşlarda bir zam yaşanmamışken artmaya başladı. Her ürüne teker teker zam gelirken bazı ürünlerde de aynı fiyattan satabilmek için gramaj azaltılmasına gidildi.
Afyon'da 10 TL'lik ekmeğin 260 gramdan 220 grama düşürülmesi, bakın hangi sözlerle duyuruldu!
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2025 yılına yaklaşırken asgari ücret zammı açıklandı. Fakat zamlı maaşı alamadan, ürünlere çoktan zam gelmeye başladı.
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Fiyatında artış yapılamayan ürünlerde ise farklı bir yöntem uygulanıyor. Örneğin ekmeğin fiyatını artırmamak adına gramajında düşüşe gidiliyor.
Ekmeğe zam haberi ise "Sağlıklı yaşama geçiş" sözleriyle duyuruldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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