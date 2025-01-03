Abdullah Öcalan'dan Sonra Devlet Bahçeli ile Görüşen DEM Parti Yetkililerinin 3 Talebi Ortaya Çıktı
Abdullah Öcalan'dan Sonra Devlet Bahçeli ile Görüşen DEM Parti Yetkililerinin 3 Talebi Ortaya Çıktı
28 Aralık’ta İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, dün de önce Numan Kurtulmuş’u sonra da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin medya kuruluşu Rudaw, DEM Parti-MHP görüşmesiyle ilgili önemli iddiaları dile getirdi.
İşte Rudaw’ın iddiasına göre DEM Parti’nin 3 talebi…
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan yeni süreçte, kritik bir viraj daha aşıldı.
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28 Aralık'ta İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti'li Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile birlikte TBMM'de ‘bilgilendirme’ turuna çıktı.
Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşılarken, görüşme sonrası yine kapıda uğurladı.
Kritik görüşmeler sonunda DEM Parti heyetinin 3 talebi de ortaya çıktı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin medya kuruluşu Rudaw, DEM Parti-MHP görüşmesiyle ilgili önemli iddiaları dile getirdi. İşte o talepler:
DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, genel af konusunda Meclis’te düzenleme yapılmasını talep etti.
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Önder ve Buldan, MHP’nin kayyum atamalarının İçişleri Bakanlığı kararlarına değil kesinleşmiş yargı kararlarına bağlanmasını istedi.
DEM Parti, Terörle Mücadele Yasası’nda değişiklik yapılması talebini de Bahçeli’ye iletti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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