Senin Sevgin İkinize de Yeter mi?
Senin Sevgin İkinize de Yeter mi?
Aşk sadece iki kişinin birbirine duyduğu hislerden ibaret değil, aynı zamanda o aşkı besleyen fedakarlık, güven ve bağlılık da önemli! Peki, senin aşkın hem sana hem de sevgiline yeter mi? Yoksa biraz daha mı çaba gerekiyor? Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ne zamandır berabersiniz?
4. Özel günleri hatırlar mısınız?
5. Tartışmalarınız genelde nasıl sonuçlanır?
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6. İlişkide emek kavramı senin için ne ifade ediyor?
7. Sevgilinle hayalleriniz uyumlu mu?
8. Sevgilinle olan iletişim sıklığınız nasıl?
9. Hiç ayrılma noktasına geldiniz mi?
10. Bir gün sevgilin için büyük bir fedakârlık yapman gerekse…
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Senin sevgin ikinize de yetiyor!
Senin sevgin bazen yetmiyor!
Senin sevgin yetmiyor!
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