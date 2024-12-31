Rasim Ozan Kütahyalı'dan Öcalan Hakkında Çarpıcı Açıklama: “Süreci Baltalamaya Çalışanlar Cezalandırılacak”

DEM Parti heyetinin, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme sonrası başlayan tartışmalar devam ederken, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın konuyla ilgili açıklamaları gündem oldu. Son olarak Lider Haber TV'de konuşan Kütahyalı, devlet yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, süreci baltalamaya çalışanların cezalandırılacağını söyledi.