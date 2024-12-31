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Rasim Ozan Kütahyalı'dan Öcalan Hakkında Çarpıcı Açıklama: “Süreci Baltalamaya Çalışanlar Cezalandırılacak”

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Öcalan Hakkında Çarpıcı Açıklama: “Süreci Baltalamaya Çalışanlar Cezalandırılacak”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 10:26

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DEM Parti heyetinin, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme sonrası başlayan tartışmalar devam ederken, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın konuyla ilgili açıklamaları gündem oldu. Son olarak Lider Haber TV'de konuşan Kütahyalı, devlet yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, süreci baltalamaya çalışanların cezalandırılacağını söyledi.

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Kütahyalı, devletin iki noktada özellikle rahatsız olduğunu ifade etti: “Bu süreç olmasaydı” diyenlere ve DEM Parti kanadından “Erdoğan’a güven olmaz, silah bırakmayalım” diyenlere sert bir tutum alınacağını belirtti.

Kütahyalı, devletin iki noktada özellikle rahatsız olduğunu ifade etti: “Bu süreç olmasaydı” diyenlere ve DEM Parti kanadından “Erdoğan’a güven olmaz, silah bırakmayalım” diyenlere sert bir tutum alınacağını belirtti.

Kütahyalı’nın “Devlet bu sürecin arkasında ve memnun. Süreci baltalamak isteyenlere karşı sert önlemler alınacak” sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu ve tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Kütahyalı’nın “Devlet bu sürecin arkasında ve memnun. Süreci baltalamak isteyenlere karşı sert önlemler alınacak” sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu ve tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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