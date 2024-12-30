Yılın Son Seçim Anketi Sonuçlandı: Erdoğan, Yavaş ve İmamoğlu Farkı Dikkat Çekti

Metropoll Araştırma, yoğun gündemin ardından 2024 yılının son seçim anketini yayınladı. Suriye'de yaşanan gelişmeler ve asgari ücretin belli olmasının ardından vatandaşların en çok beğendiği siyasi isim ve siyasi parti belli oldu. En çok beğenilen siyasi isim geçtiğimiz aya göre yerini korudu. 2023 seçimlerine oranla en yüksek artış ise CHP ve DEM partide görüldü.

İşte 2024 yılının son seçim anketi sonuçları...