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Yılın Son Seçim Anketi Sonuçlandı: Erdoğan, Yavaş ve İmamoğlu Farkı Dikkat Çekti

Yılın Son Seçim Anketi Sonuçlandı: Erdoğan, Yavaş ve İmamoğlu Farkı Dikkat Çekti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.12.2024 - 16:34 Son Güncelleme: 30.12.2024 - 16:38

Metropoll Araştırma, yoğun gündemin ardından 2024 yılının son seçim anketini yayınladı. Suriye'de yaşanan gelişmeler ve asgari ücretin belli olmasının ardından vatandaşların en çok beğendiği siyasi isim ve siyasi parti belli oldu. En çok beğenilen siyasi isim geçtiğimiz aya göre yerini korudu. 2023 seçimlerine oranla en yüksek artış ise CHP ve DEM partide görüldü. 

İşte 2024 yılının son seçim anketi sonuçları...

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Türkiye, 2024 yılının Mayıs ayında yerel seçim için sandık başına gitti. Aralık ayının son haftasında, Metropoll araştırma yılın son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı.

Türkiye, 2024 yılının Mayıs ayında yerel seçim için sandık başına gitti. Aralık ayının son haftasında, Metropoll araştırma yılın son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı.

Metropoll Araştırma'nın seçim anketinde en beğenilen siyasi isimler ve vatandaşların hangi siyasi partiye oy vereceği belli oldu.

Halkın en sevdiği siyasi isim, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Halkın en sevdiği siyasi isim, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Mansur Yavaş, geçtiğimiz aylardaki yerini koruyarak yine Türkiye'nin en sevilen siyasi ismi olmayı başardı.

Yavaş'ın ardından listedeki ikinci isim ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Yavaş'ın ardından listedeki ikinci isim ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

CHP'nin iki büyükşehir belediye başkanı, en çok beğenilen siyasetçiler sırasında bu ay da ilk sıralardaki yerini korudu.

Listenin üçüncü sırasında ise  Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.

Listeni ikinci ve üçüncü sırasında yer alan İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki fark, son ankette 1 puandan aza düştü.

Listeni ikinci ve üçüncü sırasında yer alan İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki fark, son ankette 1 puandan aza düştü.

Listenin devamında ise sırasıyla Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Yavuz Ağıralioğlu, Ali Babacan, Madavat Dervişoğlu yer aldı.

"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun cevabında ise birinci sırada AKP yer aldı.

"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun cevabında ise birinci sırada AKP yer aldı.

14 Mayıs 2023 milletvekili seçimlerinde yüzde 35,32 oy oranına sahip olan AK Parti'nin seçin anket, sonucuna göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 33'e ulaştığı görüldü.

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İkinci sırada yer alan CHP ise 14 Mayıs seçimlerindeki oy oranını yaklaşık yüzde 4 artırarak 29 oranına ulaştı.

İkinci sırada yer alan CHP ise 14 Mayıs seçimlerindeki oy oranını yaklaşık yüzde 4 artırarak 29 oranına ulaştı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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