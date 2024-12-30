Yılın Son Seçim Anketi Sonuçlandı: Erdoğan, Yavaş ve İmamoğlu Farkı Dikkat Çekti
Yılın Son Seçim Anketi Sonuçlandı: Erdoğan, Yavaş ve İmamoğlu Farkı Dikkat Çekti
Metropoll Araştırma, yoğun gündemin ardından 2024 yılının son seçim anketini yayınladı. Suriye'de yaşanan gelişmeler ve asgari ücretin belli olmasının ardından vatandaşların en çok beğendiği siyasi isim ve siyasi parti belli oldu. En çok beğenilen siyasi isim geçtiğimiz aya göre yerini korudu. 2023 seçimlerine oranla en yüksek artış ise CHP ve DEM partide görüldü.
İşte 2024 yılının son seçim anketi sonuçları...
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Türkiye, 2024 yılının Mayıs ayında yerel seçim için sandık başına gitti. Aralık ayının son haftasında, Metropoll araştırma yılın son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı.
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Halkın en sevdiği siyasi isim, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.
Yavaş'ın ardından listedeki ikinci isim ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.
Listeni ikinci ve üçüncü sırasında yer alan İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki fark, son ankette 1 puandan aza düştü.
"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun cevabında ise birinci sırada AKP yer aldı.
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İkinci sırada yer alan CHP ise 14 Mayıs seçimlerindeki oy oranını yaklaşık yüzde 4 artırarak 29 oranına ulaştı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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