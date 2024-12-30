Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Narin Güran Davasında Nevzat Bahtiyar'a Verilen Cezaya İtirtaz Edecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Narin Güran Davasında Nevzat Bahtiyar'a Verilen Cezaya İtirtaz Edecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, gerekçeli kararın ardından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceklerini ifade etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Türkiye Cumhuriyeti'ni parmağında oynattı iki Aile; Güran ve Polat ailesi herkes herşeyi biliyor sonu belli senaryosu sıkıcı Film izliyoruz.