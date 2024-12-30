Narin Güran Davasında Karar Bozulabilir: “Savcı, İstinaf Mahkemesi'ne Başvurabilir”
Narin Güran Davasında Karar Bozulabilir: “Savcı, İstinaf Mahkemesi'ne Başvurabilir”
Türkiye’de gündem Narin Güran davasında verilen cezalar... Ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise suç delillerini gizleme ve yok etmekten 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Türkiye Gazetesi'ne konuşan Ceza Hukukçusu Hadi Dündar, davada yargılanan dört sanığın, Narin Güran’ın öldürüldüğü yerde bulunduğunu belirterek, “Her birine ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesi gerekir' dedi. Dündar ayrıca, “Savcı, Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 aylık hapis cezası ile ilgili İstinaf Mahkemesi'ne başvurabilir” dedi.
İşte detaylar…
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Dibarbakır’da kaybolduktan günler sonra cesedi derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın davasında alınan kararlardan özellikle Nevzat Bahtiyar kararı tartışılmaya devam ediyor.
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Narin davasında ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Cesedi Salim Güran’dan alıp dereye götürdüğü belirtilen Nevzat Bahtiyar’a ise suç delillerini gizleme ve yok etmekten 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutukluluk halinin de devamı açıklandı.
8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili açılan davada verilen karar, hukuk çevrelerinde tartışmalara yol açtı.
Olayla ilgili kimse cinayeti üstlenmezken, dosyada yalnızca bir itirafçı ve sınırlı sayıda delil bulunması dikkat çekiyor. Mahkemenin verdiği kararın gerekçeli açıklamasının önümüzdeki haftalarda yapılması beklenirken, hem sanıklar hem de mağdur ailenin avukatlarının bu karara itiraz etme olasılığı var.
Türkiye Gazetesi'ne konuşan Ceza Hukukçusu Hadi Dündar, davanın hukuki açıdan çok yönlü bir incelemeyi gerektirdiğini vurguladı. Dündar, davada yargılanan dört sanığın, Narin Güran’ın öldürüldüğü yerde bulunduğunu belirterek, "Her bir sanığın bu cinayete hangi aşamada dahil olduğunun belirlenmesi şart. Aksi takdirde, dört sanık da iştirakten suçlu sayılabilir ve her birine ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesi gerekir" dedi.
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Dündar, dosyada Bahtiyar’ın cesedi sakladığını itiraf etmesinin dışında başka bir somut delil bulunmadığını hatırlatarak, "Savcı, Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 aylık hapis cezası ile ilgili İstinaf Mahkemesi'ne başvurabilir. Çünkü aslında savcılık, Bahtiyar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etmişti. Bu durum, temyiz aşamasında kararın bozulma riskini artırıyor" dedi.
Bahtiyar’ın savunmasında "delil karartma" suçlamasıyla yargılanmasının, mahkemede karışıklığa yol açtığını belirten Dündar, davanın seyrinin temyiz incelemesiyle şekilleneceğini ifade etti. Özellikle cinayetle ilgili somut delillerin eksikliği, kararın hukuki geçerliliği açısından soru işareti oluşturuyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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