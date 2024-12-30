Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki Tahminler ve Bakan Işıkhan'ın Mesajı

Ocak ayında açıklanacak enflasyon verileriyle emekli maaş zammı da belli olacak. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarının enflasyon farkı belli ancak zammın belli olması için aralık rakamları bekleniyor. Bakan Işıkhan, 'Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim” dedi.

Peki masada maaş zammı tahminleri neler?