Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki Tahminler ve Bakan Işıkhan'ın Mesajı
Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki Tahminler ve Bakan Işıkhan'ın Mesajı
Ocak ayında açıklanacak enflasyon verileriyle emekli maaş zammı da belli olacak. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarının enflasyon farkı belli ancak zammın belli olması için aralık rakamları bekleniyor. Bakan Işıkhan, 'Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim” dedi.
Peki masada maaş zammı tahminleri neler?
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Emekli maaşına 2025’te geçerli olacak zam Türkiye istatistik Kurumu’nun (TÜİK) cuma günü açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla belli olacak.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşına dair açıklamalarda bulundu.
Peki emekli maaşlarına dair masadaki tahminler neler?
Yılmaz, "Muhtemel olarak 12.500 liralık taban aylık 14.600 lira ile 15.000 lira arasında bir rakama getirilecektir." ifadelerini kullandı.
Emekli zam oranının 16,54 olması halinde yeni maaşlar şöyle olacak:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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