onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki Tahminler ve Bakan Işıkhan'ın Mesajı

Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki Tahminler ve Bakan Işıkhan'ın Mesajı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.12.2024 - 13:57

Ocak ayında açıklanacak enflasyon verileriyle emekli maaş zammı da belli olacak. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarının enflasyon farkı belli ancak zammın belli olması için aralık rakamları bekleniyor. Bakan Işıkhan, 'Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim” dedi.

Peki masada maaş zammı tahminleri neler?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emekli maaşına 2025’te geçerli olacak zam Türkiye istatistik Kurumu’nun (TÜİK) cuma günü açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla belli olacak.

Emekli maaşına 2025’te geçerli olacak zam Türkiye istatistik Kurumu’nun (TÜİK) cuma günü açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla belli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşına dair açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşına dair açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, açıklamasında şunları dedi:

'Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim.'

Peki emekli maaşlarına dair masadaki tahminler neler?

Peki emekli maaşlarına dair masadaki tahminler neler?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, masada konuşulan verileri dile getirdi. Yılmaz, 'En düşük memur emeklisi 17.586 lira maaş almakta. Burada yüzde 12,26 farkla birlikte yeni maaş 19.742 lira  olarak güncellenecek' diye konuştu.

Yılmaz, "Muhtemel olarak 12.500 liralık taban aylık 14.600 lira ile 15.000 lira arasında bir rakama getirilecektir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Muhtemel olarak 12.500 liralık taban aylık 14.600 lira ile 15.000 lira arasında bir rakama getirilecektir." ifadelerini kullandı.

Emekli zam oranının 16,54 olması halinde yeni maaşlar şöyle olacak:

Emekli zam oranının 16,54 olması halinde yeni maaşlar şöyle olacak:

  • 12.500 TL maaş alan emeklinin yeni maaşı 14.567 TL olacak.

  • 14.000 TL maaş alan emeklinin yeni maaşı 16.315 TL olacak.

  • 14.500 TL maaş alan emeklinin yeni maaşı 16.898 TL olacak.

  • 15.000 TL maaş alan emeklinin yeni maaşı 17.481 TL olacak.

  • 20.000 TL maaş alan emeklinin yeni maaşı 23.308 TL olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın