Ahmet Hakan Abdullah Öcalan'a Bebek Katili Diyenleri Eleştirdi
Ahmet Hakan Abdullah Öcalan'a Bebek Katili Diyenleri Eleştirdi
Geçtiğimiz gün DEM vekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın İmralı Adası'nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesi siyaset gündeminin ana maddesiydi. Pek çok köşe yazarı gibi Hürriyet yazarı ve televizyoncu Ahmet Hakan da bu konuya değindi. Suriye'nin kuzeyinde ve ülkemizde yaşanan yeni süreç hakkında bir yazı kaleme alan Ahmet Hakan Coşkun; Öcalan'a bebek katili diyenleri süreci baltalamakta suçladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahmet Hakan'ın "Ay hadi inşallah" başlıklı yazısının tartışmalı başlığı şu şekilde;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
‘BEBEK KATİLİ’ DİYEREK SÜRECİ BALTALAYANLARA ÜÇ İTİRAZ
- İTİRAZ İKİ: Tamam, bu yöntem daha önce denendi. Tamam, başarı elde edilemedi.
"Terörsüz Türkiye" tamlamasıyla tanımlanan süreç iktidara yakın pek çok ismi şimdiden karşı karşıya getirmişti.
Geçtiğimiz gün HaberTürk yayınında Cem Küçük ve Nagehan Alçı'nın karşılıklı salvoları ise Ahmet Hakan'a kendi cenahından tepki gelip gelmeyeceği sorularını akıllara getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın