Ahmet Hakan Abdullah Öcalan'a Bebek Katili Diyenleri Eleştirdi

Denenmiş yöntemlerden dersler çıkararak yeni bir deneme daha yapılamaz mı? Her denemenin başarısızlıkla sonuçlanacağına dair bir kural mı var? Yeni konjonktür, yeni denemeye şans veriyor olamaz mı?

- İTİRAZ ÜÇ: “Abdullah Öcalan bebek katilidir. Onunla temas kurulmaz” cümlesini kurmak çok kolaydır. Hiçbir riski yoktur. Alkış getirir. Ama bu cümlede ne bir sorumluluk vardır ne de umut. Asıl zor olan gelecek tepkileri göğüsleyerek sorumluluk almaktır. Umut buradadır. Gerçek milliyetçilik buradadır.