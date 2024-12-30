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Ahmet Hakan Abdullah Öcalan'a Bebek Katili Diyenleri Eleştirdi

Ahmet Hakan Abdullah Öcalan'a Bebek Katili Diyenleri Eleştirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.12.2024 - 11:55

Geçtiğimiz gün DEM vekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın İmralı Adası'nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesi siyaset gündeminin ana maddesiydi. Pek çok köşe yazarı gibi Hürriyet yazarı ve televizyoncu Ahmet Hakan da bu konuya değindi. Suriye'nin kuzeyinde ve ülkemizde yaşanan yeni süreç hakkında bir yazı kaleme alan Ahmet Hakan Coşkun; Öcalan'a bebek katili diyenleri süreci baltalamakta suçladı.

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Ahmet Hakan'ın "Ay hadi inşallah" başlıklı yazısının tartışmalı başlığı şu şekilde;

Ahmet Hakan'ın "Ay hadi inşallah" başlıklı yazısının tartışmalı başlığı şu şekilde;

‘BEBEK KATİLİ’ DİYEREK SÜRECİ BALTALAYANLARA ÜÇ İTİRAZ

‘BEBEK KATİLİ’ DİYEREK SÜRECİ BALTALAYANLARA ÜÇ İTİRAZ

- İTİRAZ BİR: Silahlı terör örgütü PKK’yı kuran irade, bu örgütü tarihin tozlu sayfalarına gömecekse... Neden denenmesin? Yeni şehitler vermeden gerçekleşecek olan bir çözüme neden karşı çıkılsın? İktidarıyla muhalefetiyle tüm ülkenin bu sürece omuz vermesinin kime ne zararı olur ki?

- İTİRAZ İKİ: Tamam, bu yöntem daha önce denendi. Tamam, başarı elde edilemedi.

- İTİRAZ İKİ: Tamam, bu yöntem daha önce denendi. Tamam, başarı elde edilemedi.

Denenmiş yöntemlerden dersler çıkararak yeni bir deneme daha yapılamaz mı? Her denemenin başarısızlıkla sonuçlanacağına dair bir kural mı var? Yeni konjonktür, yeni denemeye şans veriyor olamaz mı?

- İTİRAZ ÜÇ: “Abdullah Öcalan bebek katilidir. Onunla temas kurulmaz” cümlesini kurmak çok kolaydır. Hiçbir riski yoktur. Alkış getirir. Ama bu cümlede ne bir sorumluluk vardır ne de umut. Asıl zor olan gelecek tepkileri göğüsleyerek sorumluluk almaktır. Umut buradadır. Gerçek milliyetçilik buradadır.

"Terörsüz Türkiye" tamlamasıyla tanımlanan süreç iktidara yakın pek çok ismi şimdiden karşı karşıya getirmişti.

"Terörsüz Türkiye" tamlamasıyla tanımlanan süreç iktidara yakın pek çok ismi şimdiden karşı karşıya getirmişti.

Mehmet Uçum'un açıklamalarını eleştiren eski vekil Şamil Tayyar ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayhan Ogan'ın Twitter düellosu dikkat çeken tartışmalardandı.

Geçtiğimiz gün HaberTürk yayınında Cem Küçük ve Nagehan Alçı'nın karşılıklı salvoları ise Ahmet Hakan'a kendi cenahından tepki gelip gelmeyeceği sorularını akıllara getirdi.

Geçtiğimiz gün HaberTürk yayınında Cem Küçük ve Nagehan Alçı'nın karşılıklı salvoları ise Ahmet Hakan'a kendi cenahından tepki gelip gelmeyeceği sorularını akıllara getirdi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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