Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan’dan AK Partili Şamil Tayyar’a Sert Sözler: “Fitneci, Gavur, Münafık”
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan’dan AK Partili Şamil Tayyar’a Sert Sözler: “Fitneci, Gavur, Münafık”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, dün (14 Kasım 2024) Ekol TV’de Candaş Tolga Işık’ın konuğu oldu. Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan çıkışını “PKK'nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor” sözleriyle değerlendirdi.
Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar ise sosyal medya hesabı X’ten bu sözlerin yanlış anlaşılabileceğini ifade ederken AK Parti’nin açıklama yapması gerektiğinin altını çizdi.
Bu paylaşımın ardından ise Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan’dan sert yanıt geldi. Tayyar ve Ogan adeta birbirine girdi. Tartışma büyürken bir diğer Cumhurbaşkanı Danışmanı da Tayyar'ı hedef göstererek dahil oldu.
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, dün (14 Kasım 2024) Ekol TV’de Candaş Tolga Işık’ın konuğu oldu ve gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Uçum, MHP liderinin Öcalan çıkışına dair yorumlarından bir kısmı şöyleydi:
Bu sözlere eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’dan eleştiri geldi. Tayyar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Cumhurbaşkanımız veya İletişim Başkanı Fahrettin Altun ya da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik‘in de bu konuda açıklamasına ihtiyaç var."
Tayyar’ın sözlerine Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan’dan jet ve bir o kadar da sert yanıt geldi.
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Ogan'ın sert sözleri kavganın fitilini ateşledi. İkili birbirlerinin paylaşımlarını alıntılayarak tartışmanın dozunu arttırdı.
Tayyar Ogan'a "Teşbihte hata olmaz derler. Başına vurdum, ses arkasından geldi" yanıtını verdi. Ogan ise bu paylaşımı alıntılayarak "Bizde baş da belli kıçta belli. Sizin ne mal olduğunuz belli değil" dedi.
"Soros’un Külliyedeki temsilcisi ve iki yamağına buradan sesleniyorum."
Ayhan Ogan: "Senin gibi münafıkların..."
Tartışmaya bir diğer Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu'da dahil oldu. Köroğlu, isim vermeden Tayyarı hedef aldı.
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