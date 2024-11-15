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Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan’dan AK Partili Şamil Tayyar’a Sert Sözler: “Fitneci, Gavur, Münafık”

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan’dan AK Partili Şamil Tayyar’a Sert Sözler: “Fitneci, Gavur, Münafık”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.11.2024 - 22:31

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, dün (14 Kasım 2024) Ekol TV’de Candaş Tolga Işık’ın konuğu oldu. Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan çıkışını “PKK'nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor” sözleriyle değerlendirdi.

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar ise sosyal medya hesabı X’ten bu sözlerin yanlış anlaşılabileceğini ifade ederken AK Parti’nin açıklama yapması gerektiğinin altını çizdi. 

Bu paylaşımın ardından ise Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan’dan sert yanıt geldi. Tayyar ve Ogan adeta birbirine girdi. Tartışma büyürken bir diğer Cumhurbaşkanı Danışmanı da Tayyar'ı hedef göstererek dahil oldu.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, dün (14 Kasım 2024) Ekol TV’de Candaş Tolga Işık’ın konuğu oldu ve gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, dün (14 Kasım 2024) Ekol TV’de Candaş Tolga Işık’ın konuğu oldu ve gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen haftalarda Abdullah Öcalan’ı Meclis kürsüsüne davet etmiş ve umut hakkından yararlandırılması gerektiğini belirtmişti. Bu açıklamalar hâlâ tartışılmaya devam edilirken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un da gündemindeydi.

Kaynak

Uçum, MHP liderinin Öcalan çıkışına dair yorumlarından bir kısmı şöyleydi:

Uçum, MHP liderinin Öcalan çıkışına dair yorumlarından bir kısmı şöyleydi:

“Sayın Bahçeli'nin 'sözümün arkasındayım' lafı Türkiye'de terör vesayetini bitirmeye yönelik. PKK'nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor. Eğer devlet inisiyatifi içerisinde, o dil içerisinde ihtiyaç duyulan birtakım enstrümanlardan birisi de bir seslenme ise o seslenmenin yolunu bu devlet bulur.'

Bu sözlere eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’dan eleştiri geldi. Tayyar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Bu sözlere eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’dan eleştiri geldi. Tayyar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
twitter.com

'Mehmet Uçum, sıradan, herhangi biri değil.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı.

Hukuk Politikaları Başkanı.

MHP Lideri Bahçeli’nin Öcalan çıkışını şöyle tanımlıyor:

‘PKK’nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor.’

Bu tanım, Uçum’un sıfatı gibi sıradan değil, hafife alınamaz.

MHP liderinin bu iddiaya mutlaka cevabının olması lazım, aksi halde MHP’nin terör örgütü PKK’yı ‘Kürt siyasi hareketi’ olarak gördüğü sonucu çıkar.'

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"Cumhurbaşkanımız veya İletişim Başkanı Fahrettin Altun ya da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik‘in de bu konuda açıklamasına ihtiyaç var."

"Cumhurbaşkanımız veya İletişim Başkanı Fahrettin Altun ya da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik‘in de bu konuda açıklamasına ihtiyaç var."

'Konuya açıklık getirilmezse, devletin terör örgütü PKK’yı ‘Kürt siyasi hareketi’ olarak görmek için inisiyatif geliştirdiği anlaşılır.

Başka bir ifadeyle, PKK’nın seçimlere katılması, Abdullah Öcalan, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve silah arkadaşlarının meclise girmesi anlamına gelir.

Bu konuda sessiz kalınacak her dakika, cumhur ittifakına çok ağır siyasi fatura yükler.

Hatırlatmış olayım.'

Tayyar’ın sözlerine Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan’dan jet ve bir o kadar da sert yanıt geldi.

Tayyar’ın sözlerine Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan’dan jet ve bir o kadar da sert yanıt geldi.
twitter.com

'Mehmet Uçum'un ne dediğini ,sayın Devlet Bahçeli'nin ne dediğini herkes anladı da senin hazımsızlığın anlaşılmıyor.

'Müslüman ekmeğini yiyip gavur kılıcını kuşanmak'

diye tabir eder eskiler.

Suret-i haktan görünüp fitne kazanı kaynatıyorsun, bir yanda sen bir yanda Türköne 

Herkes belli de siz kimsiniz!'

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Ogan'ın sert sözleri kavganın fitilini ateşledi. İkili birbirlerinin paylaşımlarını alıntılayarak tartışmanın dozunu arttırdı.

Ogan'ın sert sözleri kavganın fitilini ateşledi. İkili birbirlerinin paylaşımlarını alıntılayarak tartışmanın dozunu arttırdı.

Tayyar Ogan'a "Teşbihte hata olmaz derler. Başına vurdum, ses arkasından geldi" yanıtını verdi. Ogan ise bu paylaşımı alıntılayarak "Bizde baş da belli kıçta belli. Sizin ne mal olduğunuz belli değil" dedi.

Tayyar Ogan'a "Teşbihte hata olmaz derler. Başına vurdum, ses arkasından geldi" yanıtını verdi. Ogan ise bu paylaşımı alıntılayarak "Bizde baş da belli kıçta belli. Sizin ne mal olduğunuz belli değil" dedi.

"Soros’un Külliyedeki temsilcisi ve iki yamağına buradan sesleniyorum."

"Soros’un Külliyedeki temsilcisi ve iki yamağına buradan sesleniyorum."
twitter.com

Bir başka paylaşım yapan Tayyar şu ifadeleri kullandı:

'Soros’un Külliyedeki temsilcisi ve iki yamağına buradan sesleniyorum.

Yaptığınız her türlü alçaklığın farkındayım.

AK Parti’ye ve devlete istikamet veremeyeceksiniz, kirli emellerinize ulaşamayacaksınız.

Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgeniz sanıyorsunuz, sürekli racon kesiyorsunuz, bir sıkımlık sanal Sorosçu iktidarınız da yakında çöküp gidecek.

Sizi Sorosçular sizi.'

Ayhan Ogan: "Senin gibi münafıkların..."

Ayhan Ogan: "Senin gibi münafıkların..."
twitter.com

Ogan'dan Tayyar'a şu yanıt geldi:

'Külliye de sorosun gölgesi bile olmaz.

Türk devletinin bizim aklımıza ihtiyacı olmaz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaptığı hamleyle senin gibi münafıkların aklını alır.'

Tartışmaya bir diğer Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu'da dahil oldu. Köroğlu, isim vermeden Tayyarı hedef aldı.

Tartışmaya bir diğer Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu'da dahil oldu. Köroğlu, isim vermeden Tayyarı hedef aldı.
twitter.com

'Eski bakan,eski meclis başkanı,eski vekil,eski mkyk üyesi sıfatıyla her fırsatta Sn Cumhurbaşkanımıza ve ekibine parmak sallayıp fitne/fücur işler ile uğraşanlar bir bitmediler.

Bir türlü Cumhur ittifakını içlerine sindiremediler.

Eski siyaset artıklarının kurduğu partilerde siyaset yapmaları hazımsızlıklarına iyi gelir.'

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