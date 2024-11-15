Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan’dan AK Partili Şamil Tayyar’a Sert Sözler: “Fitneci, Gavur, Münafık”

'Mehmet Uçum, sıradan, herhangi biri değil.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı.

Hukuk Politikaları Başkanı.

MHP Lideri Bahçeli’nin Öcalan çıkışını şöyle tanımlıyor:

‘PKK’nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor.’

Bu tanım, Uçum’un sıfatı gibi sıradan değil, hafife alınamaz.

MHP liderinin bu iddiaya mutlaka cevabının olması lazım, aksi halde MHP’nin terör örgütü PKK’yı ‘Kürt siyasi hareketi’ olarak gördüğü sonucu çıkar.'

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