"PKK Hassasiyetini Azalt": Cem Küçük ve Nagehan Alçı Canlı Yayında Birbirine Girdi

Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı 2024 siyasetinde yerel seçimlerden sonra en büyük gündem maddesi oldu. Öcalan'la görüşmeye heyet gönderilmesi, örgütün kendini lağvetme ihtimali bu gelişmelerin kamuoyunda 'ikinci çözüm süreci' olarak değerlendirilmesine sebep oldu. İktidar cephesinde bu konuda çok fazla çatlak ses olmasa da iktidara yakın gazeteciler arasında görüş farklılıları var. Dün HaberTürk'te yayınlanan Gündem programında da Cem Küçük, Nagehan Alçı'yı sert sözlerle eleştirdi.