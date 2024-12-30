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"PKK Hassasiyetini Azalt": Cem Küçük ve Nagehan Alçı Canlı Yayında Birbirine Girdi

"PKK Hassasiyetini Azalt": Cem Küçük ve Nagehan Alçı Canlı Yayında Birbirine Girdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.12.2024 - 10:42

Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı 2024 siyasetinde yerel seçimlerden sonra en büyük gündem maddesi oldu. Öcalan'la görüşmeye heyet gönderilmesi, örgütün kendini lağvetme ihtimali bu gelişmelerin kamuoyunda 'ikinci çözüm süreci' olarak değerlendirilmesine sebep oldu. İktidar cephesinde bu konuda çok fazla çatlak ses olmasa da iktidara yakın gazeteciler arasında görüş farklılıları var. Dün HaberTürk'te yayınlanan Gündem programında da Cem Küçük, Nagehan Alçı'yı sert sözlerle eleştirdi.

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Dün akşam HaberTürk'te yayınlanan program ilginç anlara sahne oldu. Muhalif ve iktidar yanlısı isimlerin sert çıkışlarına ve polemiklerine alışık olsak da hükümete yakın iki ismin tartışması dikkat çekti.

Dün akşam HaberTürk'te yayınlanan program ilginç anlara sahne oldu. Muhalif ve iktidar yanlısı isimlerin sert çıkışlarına ve polemiklerine alışık olsak da hükümete yakın iki ismin tartışması dikkat çekti.

Nagehan Alçı "Senin kan isteyen görüşlerini dinliyoruz. Cem Küçük, Hakan (Fidan) Bey diyerek bizi susturmaya çalışmasın. Şu an Cem, Bahçeli'den daha "şahin" bir pozisyonda." diyerek Cem Küçük'ü eleştirdi.

Nagehan Alçı "Senin kan isteyen görüşlerini dinliyoruz. Cem Küçük, Hakan (Fidan) Bey diyerek bizi susturmaya çalışmasın. Şu an Cem, Bahçeli'den daha "şahin" bir pozisyonda." diyerek Cem Küçük'ü eleştirdi.

Cem Küçük ise 'Sen de bu PKK hassasiyetini bir azalt, PKK'yı bir kına...' sözlerini kullandı.

"Eğer öyle derse ben de Nagehan'a PKKsever derim" diyerek özür beklemesi tansiyonu daha da arttırdı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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