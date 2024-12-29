HTŞ Lideri Colani'nin Gündeminde Bir Süreliğine Seçim ve Anayasa Yok

Suriye'de Esad'ın on iki günde devrilmesiyle yeni bir düzen inşa edilmeye başlandı. HTŞ lideri Colani önderliğinde kurulmaya çalışan Suriye, batı ile temaslara da başladı. Geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suriye'ye giderek Colani ile ortak bir basın açıklaması gerçekleştirmişti. Bugünse Colani, kendisinden demokrasi bekleyenleri üzecek açıklamalara imza attı.