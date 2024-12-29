HTŞ Lideri Colani'nin Gündeminde Bir Süreliğine Seçim ve Anayasa Yok
HTŞ Lideri Colani'nin Gündeminde Bir Süreliğine Seçim ve Anayasa Yok
Suriye'de Esad'ın on iki günde devrilmesiyle yeni bir düzen inşa edilmeye başlandı. HTŞ lideri Colani önderliğinde kurulmaya çalışan Suriye, batı ile temaslara da başladı. Geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suriye'ye giderek Colani ile ortak bir basın açıklaması gerçekleştirmişti. Bugünse Colani, kendisinden demokrasi bekleyenleri üzecek açıklamalara imza attı.
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Suriye'de Esad'ın devrilmesiyle Batı'nın olağan lider olarak kabul ettiği Colani, Avrupa ve Amerika ile ilişkilerini geliştirmeyi sürdürüyor.
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Colani bugün Arap basınına yaptığı açıklamalarda Suriye için yeni bir anayasa ve seçim konusunda demeç verdi.
Colani, meşru bir seçim için biraz beklemeleri gerektiğini söyleyerek Batılı demokrasi güçlerini üzecek açıklamalara imza attı.
Colani ilk meşru seçimlerin düzenlenmesinin 4 yılı bulabileceğini yeni bir anayasanın da üç yıl alabileceğini söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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