İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Prostat Kanseri Teşhisi Kondu

Hakkında İsrail'de yolsuzluk soruşturması olan Netanyahu'ya prostat kanseri teşhisi konuldu. Ayrıca uluslararası arenada Gazze'ye soykırımla suçlanan Netanyahu'nun ameliyat olması bekleniyor. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada iddialar doğrulandı. Ameliyat gerekçesiyle Netanyahu'nun davası da ertelendi. 6 Ocak Pazartesi gününe kadar görevinin başında olamayacak.