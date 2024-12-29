İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Prostat Kanseri Teşhisi Kondu
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Prostat Kanseri Teşhisi Kondu
Hakkında İsrail'de yolsuzluk soruşturması olan Netanyahu'ya prostat kanseri teşhisi konuldu. Ayrıca uluslararası arenada Gazze'ye soykırımla suçlanan Netanyahu'nun ameliyat olması bekleniyor. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada iddialar doğrulandı. Ameliyat gerekçesiyle Netanyahu'nun davası da ertelendi. 6 Ocak Pazartesi gününe kadar görevinin başında olamayacak.
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kanser olduğu öğrenildi. İddiaları Başbakanlık Ofisi doğruladı ve detayları paylaştı.
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Netanyahu'nun hafta başında kendisine idrar yolu enfeksiyonu teşhisi konulmasının ardından bugün ameliyat olacağı belirtildi.
75 yaşındaki Netanyahu'nun, 25 Aralık Çarşamba günü Hadassah Hastanesi'nde muayene edildiği ve kendisine “prostatının iyi huylu büyümesinden kaynaklanan” bir enfeksiyon teşhisi konulduğu belirtildi.
İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, Netanyahu'nun “istirahat durumunda” olduğu süre boyunca geçici başbakan olarak görev yapacak. Bu süreçte, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da siyasi güvenlik kabinesinin başkanı olarak sorumluluk üstlenecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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