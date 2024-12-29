Güney Kore'de 177 Kişinin Vefat Ettiği Uçak Kazasının Ardından Boeing'den İlk Açıklama
Güney Kore'de 177 Kişinin Vefat Ettiği Uçak Kazasının Ardından Boeing'den İlk Açıklama
Güney Kore' yaşanan feci uçak kazasında 177 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 181 kişinin bulunduğu uçak, iniş sırasında aniden alev aldı. Kazananın nedeni hala araştırılırken, uçağın Boeing firmasının 737-800 modeli olduğu ortaya çıktı. Bugüne kadar bu modelinde birçok kaza meydana gelen Boeing, 177 kişinin vefat ettiği kazanın ardından ilk kez açıklama yaptı.
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Kazakistan'da meydana gelen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Güney Kore'de başka bir uçak kazası meydana geldi.
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Uçakta bulunan 181 kişiden 177'si hayatını kaybetti. Kazanın nedeni de soruşturulmaya başlandı.
Kazaya karışan uçağın, Jeju Air filosunda yer alan Boeing 737-800 uçağı olduğu ortaya çıktı.
5 yıl önce yine Boeing şirketinin karıştığı 737 Max kazasında toplam 346 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Adalet Bakanlığı, Boeing'in iki farklı kazanın ardından yargılanabileceğini açıklamıştı.
Boeing, Güney Kore'de düşen uçağın ardından ilk kez açıklama yaptı;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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