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Güney Kore'de 177 Kişinin Vefat Ettiği Uçak Kazasının Ardından Boeing'den İlk Açıklama

Güney Kore'de 177 Kişinin Vefat Ettiği Uçak Kazasının Ardından Boeing'den İlk Açıklama

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.12.2024 - 15:21

Güney Kore' yaşanan feci uçak kazasında 177 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 181 kişinin bulunduğu uçak, iniş sırasında aniden alev aldı. Kazananın nedeni hala araştırılırken, uçağın Boeing firmasının 737-800 modeli olduğu ortaya çıktı. Bugüne kadar bu modelinde birçok kaza meydana gelen Boeing, 177 kişinin vefat ettiği kazanın ardından ilk kez açıklama yaptı.

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Kazakistan'da meydana gelen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Güney Kore'de başka bir uçak kazası meydana geldi.

Kazakistan'da meydana gelen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Güney Kore'de başka bir uçak kazası meydana geldi.

Jeju firmasına ait bir yolu uçağı, iniş yaptığı sırada pistten çıkarak aniden alev almaya başladı.

Uçakta bulunan 181 kişiden 177'si hayatını kaybetti. Kazanın nedeni de soruşturulmaya başlandı.

Uçakta bulunan 181 kişiden 177'si hayatını kaybetti. Kazanın nedeni de soruşturulmaya başlandı.

Uçağın kaza anı kameralara yansıdı;

Kazaya karışan uçağın, Jeju Air filosunda yer alan Boeing 737-800 uçağı olduğu ortaya çıktı.

Kazaya karışan uçağın, Jeju Air filosunda yer alan Boeing 737-800 uçağı olduğu ortaya çıktı.

Bugüne kadar Boeing şirketinin adı birçok farklı kazada anılmış, özellikle 737-800 modelinin kazalara sebep olduğu görülmüştü.

5 yıl önce yine Boeing şirketinin karıştığı 737 Max kazasında toplam 346 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Adalet Bakanlığı, Boeing'in iki farklı kazanın ardından yargılanabileceğini açıklamıştı.

5 yıl önce yine Boeing şirketinin karıştığı 737 Max kazasında toplam 346 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Adalet Bakanlığı, Boeing'in iki farklı kazanın ardından yargılanabileceğini açıklamıştı.

2019 yılının Mart ayında, Etiyopya Havayolları tarafından işletilen bir Boeing 737 MAX 8 kaza geçirmiş ve 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Lion Air tarafından işletilen başka bir MAX 8'in karıştığı kaza da Endonezya'nın Java Denizi'nde meydana gelmiş ve189 kişi hayatını kaybetmişti.

Her iki uçağın da kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü görülmüştü.

Boeing, Güney Kore'de düşen uçağın ardından ilk kez açıklama yaptı;

Boeing, Güney Kore'de düşen uçağın ardından ilk kez açıklama yaptı;
twitter.com

“2216 sefer sayılı uçuşla ilgili olarak Jeju Air ile iletişim halindeyiz ve bu trajik olay karşısında her türlü desteği sağlamaya hazırız. 

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Bu zor dönemde tüm düşüncelerimiz kayıpları yaşayan aileler ve kazadan etkilenenlerle birliktedir.”

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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