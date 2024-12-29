Güney Kore'de 177 Kişinin Vefat Ettiği Uçak Kazasının Ardından Boeing'den İlk Açıklama

“2216 sefer sayılı uçuşla ilgili olarak Jeju Air ile iletişim halindeyiz ve bu trajik olay karşısında her türlü desteği sağlamaya hazırız.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Bu zor dönemde tüm düşüncelerimiz kayıpları yaşayan aileler ve kazadan etkilenenlerle birliktedir.”