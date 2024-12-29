1 Haftada 4 Uçak Kazası, Yüzlerce Ölü: Uçaklarda Güvenli Koltuk Mümkün mü?
1 Haftada 4 Uçak Kazası, Yüzlerce Ölü: Uçaklarda Güvenli Koltuk Mümkün mü?
Geçtiğimiz günlerde Kazakistan’da yolcu uçağının düşmesi sonrası bugün de dünyanın çeşitli bölgelerinden uçak kazası haberleri geldi. Güney Kore’de düşen uçakta 179 kişi hayatını kaybederken, Norveç ve Kanada’da meydana gelen kazalarda ise yolcular sağ olarak kurtarıldı. Kısa sürede 200’den fazla kişinin uçak kazalarında hayatını kaybetmesiyle birlikte “uçaklarda güvenli koltuk mümkün mü?” sorusu akıllara geldi.
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Kazakistan’da düşen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği uçağın Rusya tarafından “yanlışlıkla” düşürüldüğü ortaya çıkmıştı.
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Bu sabah saatlerinde ise Güney Kore’de iniş sırasında kontrolden çıkan uçak duvara çarparak alev topuna dönmüş ve 179 kişi hayatını kaybetmişti.
Ayrıca bugün Norveç ve Kanada’da iki yolcu uçağı acil iniş yapmak zorunda kaldı ve tüm yolcular sağ olarak kurtarıldı.
Ekol TV’den Enes Arol’un haberine göre, uçak kazalarında ölüm oranı en düşük olan koltuklar, uçağın arka kısmındaki koltuklar. Ayrıca başka bir araştırma, düşen uçaklarda arka koltuklara gelen darbelerin daha az etkili olduğunu ortaya koydu.
Ancak, uzmanlar bu verilerin her durumda geçerli olmayabileceği konusunda uyarıyor. Yapılan araştırmalar, uçağın düşme şekli ve kazanın niteliğine göre hayatta kalma şansının değişebileceğini gösteriyor.
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Havacılık Yazarı Musa Alioğlu, uçak kazalarında "güvenli koltuk" fikrine pek inanmadığını belirterek, "İyi koltuk ya da ölümsüz koltuk diye bir şey yok. Bu tamamen tesadüf ve şans. Uçağın motorunda bir sıkıntı varsa düşebilir, pilot hatası, hava koşulları veya dış etkenler gibi sebepler de kazalara yol açabilir" ifadelerini kullandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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