Narin Güran Davasında Hapis Cezası Alan Nevzat Bahtiyar'ın Ailesi Taşındı

Narin Güran davasında cezalar açıklandı. Narin'in annesi, abisi ve amcası müebbet hapse çarptırıldı. Öte yandan itirafçı ve Narin'in bedenini dereye götüren Nevzat Bahtiyar ise hapis cezası aldı. Diyarbakır Barosu da bu cezaya da itiraz edeceğini dile getirmişti. Bunlar yaşanırken Nevzat Bahtiyar'ın ailesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.