onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Narin Güran Davasında Hapis Cezası Alan Nevzat Bahtiyar'ın Ailesi Taşındı

Narin Güran Davasında Hapis Cezası Alan Nevzat Bahtiyar'ın Ailesi Taşındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.12.2024 - 19:08

Narin Güran davasında cezalar açıklandı. Narin'in annesi, abisi ve amcası müebbet hapse çarptırıldı. Öte yandan itirafçı ve Narin'in bedenini dereye götüren Nevzat Bahtiyar ise hapis cezası aldı. Diyarbakır Barosu da bu cezaya da itiraz edeceğini dile getirmişti. Bunlar yaşanırken Nevzat Bahtiyar'ın ailesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Narin Güran cinayetinde yargılamalar yapıldı ve aile üyelerine müebbet hapis cezası verildi. Bununla beraber Nevzat Bahtiyar da hapis cezası aldı.

Narin Güran cinayetinde yargılamalar yapıldı ve aile üyelerine müebbet hapis cezası verildi. Bununla beraber Nevzat Bahtiyar da hapis cezası aldı.

İtirafçı ve Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan kişi olan Nevzat Bahtiyar'ın ailesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İtirafçı ve Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan kişi olan Nevzat Bahtiyar'ın ailesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Narin cinayetinde ceza alan Nevzat Bahtiyar'ın ailesi gece köyden taşındı ve oğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Narin cinayetinde ceza alan Nevzat Bahtiyar'ın ailesi gece köyden taşındı ve oğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Nevzat Bahtiyar'ın oğlu Ferhat Bahtiyar, “Adalet yerini buldu” dedi. Gazete Duvar'a konuşan Ferhat Bahtiyar, babası Nevzat Bahtiyar’ın tutuklanmasının ardından köyü terk ettiklerini ve güvenlik gerekçesiyle nerede olduklarını açıklayamayacağını söyledi.

Nevzat Bahtiyar'ın oğlu Ferhat Bahtiyar, “Adalet yerini buldu” dedi. Gazete Duvar'a konuşan Ferhat Bahtiyar, babası Nevzat Bahtiyar’ın tutuklanmasının ardından köyü terk ettiklerini ve güvenlik gerekçesiyle nerede olduklarını açıklayamayacağını söyledi.

Ferhat Bahtiyar, “Babam, her şeyi doğru söylediği için bu cezayı aldı ve cezasını kabullendi. Ancak bizim duruşmayı izlememize izin verilmedi. Mahkeme heyeti ve avukatlar, sorun yaşanabileceği endişesiyle duruşmaya katılmamamız gerektiğini söylediler.” dedi.

Ferhat Bahtiyar, “Babam, her şeyi doğru söylediği için bu cezayı aldı ve cezasını kabullendi. Ancak bizim duruşmayı izlememize izin verilmedi. Mahkeme heyeti ve avukatlar, sorun yaşanabileceği endişesiyle duruşmaya katılmamamız gerektiğini söylediler.” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın