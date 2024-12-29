Fatih Altaylı Narin Davasında Çıkan Cezaları Yorumladı: "Olsa Olsa Şeklindeki Karara Çok Sevinmeyin"
Fatih Altaylı Narin Davasında Çıkan Cezaları Yorumladı: "Olsa Olsa Şeklindeki Karara Çok Sevinmeyin"
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili görülen davada cezalar açıklanmıştı. Narin’in annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında davada verilen cezaları yorumladı. Altaylı, mahkemenin verdiği kararın gerekçesinin sağlam olmadığını ve cezaların üst mahkemeden döneceğini ifade etti.
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Narin Güran’ın cinayeti ile ilgili anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
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Fatih Altaylı, verilen cezaların genel olarak kamu vicdanını tatmin ettiğini söylese de kararın gerekçesinin ise çok sağlam olmadığını belirtti.
“Şimdi hepimiz adalet tecelli etti zannedip az da olsa mutlu oluyoruz ama kusura bakmayın bu cezalar bir üst yargıdan kesinlikle döner. Güran Ailesi’nin olayın ilk gününden beri uyguladığı kafa karıştırma politikası hem iddianamede hem de kararda izlerini bırakmış. Ne cinayet nedeni ne de mahkemenin cinayet suçlusu olarak niye bu üç kişiyi cezalandırdığı ile ilgili hiçbir bilgi ve veri yok.”
“Karışıklık kararı da etkilemiş ve “olsa olsa” şeklinde bir karar ortaya çıkmış. Üzülerek söylüyorum, ne yazık ki bu karar Yargıtay’dan döner. Bu yargılama yeniden yapılır. Bu yüzden de bu gerek toplum gerekse medya bu cinayetin peşini bırakmamalıdır.”
“Kısa süre sonra küçücük kızın ölümünü toplu bir eylem olarak gerçekleştiren ve sonra da karartan bu ailenin fertlerinin teker teker serbest kaldığını duyarsanız hiç ama hiç şaşırmayın.”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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