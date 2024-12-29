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Nevzat Bahtiyar’ın Avukatından Yeni Paylaşım: "Yaptığı Canice Bir Eylem Ama Zaten Üst Sınırdan Ceza Aldı"

Nevzat Bahtiyar’ın Avukatından Yeni Paylaşım: "Yaptığı Canice Bir Eylem Ama Zaten Üst Sınırdan Ceza Aldı"

Diyarbakır
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.12.2024 - 12:24

Narin Güran’ın cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, “iştirak halinde cinayet” suçlamasından suçsuz bulunmuş ve “delilleri gizlemek veya yok etmek” suçlamasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Bahtiyar’ın aldığı ceza az bulunurken, sanığın avukatı Ali Eryılmaz’ın gülücük emojisi ile yaptığı paylaşım tepki çekmişti. Avukat Eryılmaz yeni bir paylaşım daha yaparak Nevzat Bahtiyar’ın aldığı cezanın doğru olduğunu savundu.

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Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti için görülen davada dün akşam saatlerinde kararlar açıklandı. Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti için görülen davada dün akşam saatlerinde kararlar açıklandı. Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Narin’in cansız bedenini amca Salim Güran’ın emriyle dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Narin’in cansız bedenini amca Salim Güran’ın emriyle dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz’ın, karar sonrasıda Twitter’da gülücük emojisi ile paylaşım yapması tepki çekmişti.

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz’ın, karar sonrasıda Twitter’da gülücük emojisi ile paylaşım yapması tepki çekmişti.
twitter.com

Avukat Eryılmaz, mahkemenin Nevzat Bahtiyar için verdiği cezasının doğru olduğunu savundu.

Avukat Eryılmaz, mahkemenin Nevzat Bahtiyar için verdiği cezasının doğru olduğunu savundu.

Bahtiyar’ın eyleminin canice bir eylem olduğunu kabul eden Eryılmaz, verilen cezanın da kanundaki en üst sınırdan verildiğini açıkladı.

Bahtiyar’ın eyleminin canice bir eylem olduğunu kabul eden Eryılmaz, verilen cezanın da kanundaki en üst sınırdan verildiğini açıkladı.
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Ali Eryılmaz, davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 3 kişinin sakladığı şeyin ise “cinayet nedeni” olduğunu ifade etti.

Ali Eryılmaz, davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 3 kişinin sakladığı şeyin ise “cinayet nedeni” olduğunu ifade etti.
twitter.com

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı, karara bir üst mahkemede itiraz edeceklerini açıklayan Diyarbakır Barosu’nun boş çaba içinde olduğunu, kararın değişmeyeceğini savundu.

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı, karara bir üst mahkemede itiraz edeceklerini açıklayan Diyarbakır Barosu’nun boş çaba içinde olduğunu, kararın değişmeyeceğini savundu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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