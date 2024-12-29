Nevzat Bahtiyar’ın Avukatından Yeni Paylaşım: "Yaptığı Canice Bir Eylem Ama Zaten Üst Sınırdan Ceza Aldı"

Narin Güran’ın cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, “iştirak halinde cinayet” suçlamasından suçsuz bulunmuş ve “delilleri gizlemek veya yok etmek” suçlamasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Bahtiyar’ın aldığı ceza az bulunurken, sanığın avukatı Ali Eryılmaz’ın gülücük emojisi ile yaptığı paylaşım tepki çekmişti. Avukat Eryılmaz yeni bir paylaşım daha yaparak Nevzat Bahtiyar’ın aldığı cezanın doğru olduğunu savundu.