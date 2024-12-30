Köftesinde 'Domuz Eti' Çıkmıştı! Et ve Süt Kurumu'ndan Köfteci Yusuf'a 40 Tonluk 'Uygun Fiyatlı' Et Satışı
Köftesinde 'Domuz Eti' Çıkmıştı! Et ve Süt Kurumu'ndan Köfteci Yusuf'a 40 Tonluk 'Uygun Fiyatlı' Et Satışı
Türkiye’deki 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listeleri açıklanmaya başlamadan ilk gündem Köfteci Yusuf olmuştu. Ürünlerinde domuz eti kullandığı iddia edilen Köfteci Yusuf’un bu durumu günlerce ülke gündeminde kalmıştı.
Sözcü'nün haberine göre; Şimdi ise firma, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu'ndan 40 tonluk uygun fiyatla et alımı gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, uygulamanın 'fırsat eşitliği' ilkesine aykırı olduğunu belirterek tepki gösterdi.
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Ekim ayının ilk haftasında yayınlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi Türkiye'de kamuoyunu uzun süre meşgul ederken, listede en fazla tartışılan işletme Türkiye'nin birçok şehrinde restoran zincirleri bulunan Köfteci Yusuf olmuştu.
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Firmanın Bursa'da bulunan şubesinde satılan et dönerin içerisinden domuz eti çıktığını açıklayan bakanlık haftalar süren bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.
Sözcü’de yer alan habere göre; Şimdi iseKöfteci Yusuf’a Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan büyük bir satış gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Et ve Süt Kurumu, Köfteci Yusuf'a 2 tır (yaklaşık 40 ton) et satışı gerçekleştirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ise söz konusu uygulamanın 'fırsat eşitliği' ilkesine aykırı olduğunu belirterek, satış işleminin ifşa olmamak amacıyla gizli bir şekilde yürütüldüğünü öne sürdü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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