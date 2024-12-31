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Gassal Dizisindeki "Seküler" Karakter Fazla Karikatürize Edilmiş Bulundu

Gassal Dizisindeki "Seküler" Karakter Fazla Karikatürize Edilmiş Bulundu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.12.2024 - 17:19

Son zamanlarda Kızıl Goncalar, Kızılcık Şerbeti gibi popüler diziler hakkında sık sık dile getirilen eleştirilere rastlıyoruz. Toplumun farklı kesimlerinin anlatıldığı bu dizilerde kimi izleyicilerin en çok tepki verdiği konuların başında karakterlerin yaşadıkları toplumdan uzak kalmışlığı teması çok fazla abartılıyor. Dizilerdeki muhafazakar karakterler olsun seküler resmedilen karakterler olsun karşı tarafın geleneklerinden, hassasiyetlerinden hatta toplumun ortak kurallarından bihaber gösteriliyor. Bu tip sahneler abartılı bulunuyor. Twitter kullanıcı bu tip bir abartının TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal'da da olduğunu belirtti.

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Selçuk Aydemir'in yönetip Ahmet Kural'ın baş karakteri oynadığı Gassal dizisi gerek iktidar siyasetçilerinin verdiği destek gerek dizinin bir TRT yapımı olması nedeniyle muhalif vatandaş tarafından soru işaretleriyle karşılandı.

Selçuk Aydemir'in yönetip Ahmet Kural'ın baş karakteri oynadığı Gassal dizisi gerek iktidar siyasetçilerinin verdiği destek gerek dizinin bir TRT yapımı olması nedeniyle muhalif vatandaş tarafından soru işaretleriyle karşılandı.

Pek çok kişi dizide herhangi siyasi veya kutuplaştırıcı bir öğe olduğunu tekrarlasa da sosyal medyaya düşen bir sahne eleştirilerden kaçmadı.

İlgili sahne şu şekilde. Ebru Cündübeyoğlu'nun canlandırdığı karakter Türkiye toplumu için fazla izole ve abartılı bulundu.

Dizideki bu sahne; bir dönemin bol imtihanlı, ibret soslu ve politik ajandalı STV dizilerindeki sahnelere benzetildi.

Dizideki bu sahne; bir dönemin bol imtihanlı, ibret soslu ve politik ajandalı STV dizilerindeki sahnelere benzetildi.
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Fetiş olduğu savunuldu.

Fetiş olduğu savunuldu.
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Ülke gerçeklerinden uzak bulundu.

Ülke gerçeklerinden uzak bulundu.
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Sert eleştiriler de mevcut.

Sert eleştiriler de mevcut.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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