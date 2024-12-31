Gassal Dizisindeki "Seküler" Karakter Fazla Karikatürize Edilmiş Bulundu

Son zamanlarda Kızıl Goncalar, Kızılcık Şerbeti gibi popüler diziler hakkında sık sık dile getirilen eleştirilere rastlıyoruz. Toplumun farklı kesimlerinin anlatıldığı bu dizilerde kimi izleyicilerin en çok tepki verdiği konuların başında karakterlerin yaşadıkları toplumdan uzak kalmışlığı teması çok fazla abartılıyor. Dizilerdeki muhafazakar karakterler olsun seküler resmedilen karakterler olsun karşı tarafın geleneklerinden, hassasiyetlerinden hatta toplumun ortak kurallarından bihaber gösteriliyor. Bu tip sahneler abartılı bulunuyor. Twitter kullanıcı bu tip bir abartının TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal'da da olduğunu belirtti.