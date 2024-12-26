Asgari Ücret Tartışmalarını Önemsiz Bulan Kişinin Tavsiyeleri Tepki Çekti
Asgari Ücret Tartışmalarını Önemsiz Bulan Kişinin Tavsiyeleri Tepki Çekti
Ülkemizde asgari ücret ve yakını ücretlerde çalışanların oranı oldukça yüksek. Bu da her yıl sonu asgari ücret tartışmalarını ayyuka çıkarıyor. Sadece asgari ücret değil, diğer ücretler hatta aldığımız ürün ve hizmetler bile bu orandan etkileniyor. Ancak bu tartışmaları önemsemememiz gerektiğini savunanlar da var. İnsanın kendini geliştirdiği takdirde bu minimum paraya çalışmamak zorunda kalmayacağı inancını taşıyanlar da...
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Bir Twitter kullanıcısı da ücretler konusunda kaygılı olanlara motivasyonel bir paylaşımda bulundu.
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Ancak bu kadar tepki alacağını tahmin etmiş midir bilemeyiz...
Epey alıntı ve mention'a maruz kaldı.
Paylaşımı yapan kişi genellikle gerçekçi olmamakla suçlandı.
Enflasyon gerçeği tekrar hatırlatıldı.
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Hikaye bunlar dendi.
Kısaca "Burası Türkiye" dendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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