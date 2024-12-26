Asgari Ücret Tartışmalarını Önemsiz Bulan Kişinin Tavsiyeleri Tepki Çekti

Ülkemizde asgari ücret ve yakını ücretlerde çalışanların oranı oldukça yüksek. Bu da her yıl sonu asgari ücret tartışmalarını ayyuka çıkarıyor. Sadece asgari ücret değil, diğer ücretler hatta aldığımız ürün ve hizmetler bile bu orandan etkileniyor. Ancak bu tartışmaları önemsemememiz gerektiğini savunanlar da var. İnsanın kendini geliştirdiği takdirde bu minimum paraya çalışmamak zorunda kalmayacağı inancını taşıyanlar da...