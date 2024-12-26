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Paket Götürdüğü Müşterisini Kayda Alan Ayıplayan Kurye Tepkilerin Odağında

Paket Götürdüğü Müşterisini Kayda Alan Ayıplayan Kurye Tepkilerin Odağında

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.12.2024 - 12:36

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizde özel hayatın ihlali, insanları yaşam tarzı veya giyim şekli gibi konular ne yazık ki tartışılan durumlardan. Bu duruma akıllı telefonların ve sosyal medyanın dahil olması bu tip ihlallerin yayılmasına neden olabiliyor. Bir kurye de paket götürdüğü müşterisini kayıt altına aldı, kıyafeti nedeniyle ayıpladı. Üstelik bunu TikTok hesabından paylaştı. Gönderiye ve kuryeye tepki yağdı.

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Video şu şekilde.

Duruma tepkiler yağdı.

Duruma tepkiler yağdı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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