Paket Götürdüğü Müşterisini Kayda Alan Ayıplayan Kurye Tepkilerin Odağında

Ülkemizde özel hayatın ihlali, insanları yaşam tarzı veya giyim şekli gibi konular ne yazık ki tartışılan durumlardan. Bu duruma akıllı telefonların ve sosyal medyanın dahil olması bu tip ihlallerin yayılmasına neden olabiliyor. Bir kurye de paket götürdüğü müşterisini kayıt altına aldı, kıyafeti nedeniyle ayıpladı. Üstelik bunu TikTok hesabından paylaştı. Gönderiye ve kuryeye tepki yağdı.