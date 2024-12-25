Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Tepki Çeken Videoyla İlgili Açıklama Yaptı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Tepki Çeken Videoyla İlgili Açıklama Yaptı
Günün asgari ücret dışı konuşulan konularından biri de Ordu'da belediyeden gelen sosyal yardım ekiplerine yemeğin az olduğunu söyleyen yaşlı adamı azarlayan zabıta memuruydu. Video bugün dolaşıma girdi. Pek çok kişi belediyeye ve zabıtaya tepki gösterirken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler konu hakkında açıklamalarda bulundu.
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Paylaşım şöyleydi. Levent Ustabaşı isimli gazeteci olayı şöyle aktardı.
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Tepki çeken video ise şöyleydi.
Başkan Mehmet Hilmi Güler ise videonun 2020 yılında yaşandığını ve videodaki memurun işine son verildiğini açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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