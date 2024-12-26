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Hediye Çeki de Var Nakit de... Şirketler Yılbaşı İçin Çalışanlarına Neler Verdi?

Hediye Çeki de Var Nakit de... Şirketler Yılbaşı İçin Çalışanlarına Neler Verdi?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.12.2024 - 14:30

Türkiye'de her alanda olduğu gibi işverenler arasında da kimi konularda uçurum mevcut. Bazı şirketler çalışanlarına yan haklar sunarken bazıları da çalışanlarını yılbaşı, bayram gibi önemli günlerde hatırlıyor, bazı hediyeler veriyor. 2025'e adım attığımız bu sene de bazı şirketler kesenin ağzını açarken bazıları sıkı hediye politikasını sürdürdü. Bu da Twitter'da en çok konuşulan konuların başındaydı.

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Bir X kullanıcısı firmasının 15 bin lira nakit yardımını böyle duyurdu.

Bir X kullanıcısı firmasının 15 bin lira nakit yardımını böyle duyurdu.
twitter.com

Farklı tutarlarda da olsa nakit hediyesi veren firmalar gözlemlendi.

Farklı tutarlarda da olsa nakit hediyesi veren firmalar gözlemlendi.
twitter.com

Çalışanlarına gün yaptıranlar da var.

Çalışanlarına gün yaptıranlar da var.
twitter.com

Noel'i zehir edenler de...

Noel'i zehir edenler de...
twitter.com

Ofis partilerini yeterli bulmayanlar da var.

Ofis partilerini yeterli bulmayanlar da var.
twitter.com
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Bir de ne işe yaradığı belli olmayan şeyler...

Bir de ne işe yaradığı belli olmayan şeyler...
twitter.com

0 TL nakitle devam edenler de var.

0 TL nakitle devam edenler de var.
twitter.com

Yemek kartlarına bir porsiyon kebap parası eklenenler de var.

Yemek kartlarına bir porsiyon kebap parası eklenenler de var.
twitter.com

Kupa bu işlerin olmazsa olmazı.

Kupa bu işlerin olmazsa olmazı.
twitter.com

Cebinden verenler...

Cebinden verenler...
twitter.com
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Sizde durumlar nasıl?

Sizde durumlar nasıl?
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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