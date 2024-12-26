Hediye Çeki de Var Nakit de... Şirketler Yılbaşı İçin Çalışanlarına Neler Verdi?

Türkiye'de her alanda olduğu gibi işverenler arasında da kimi konularda uçurum mevcut. Bazı şirketler çalışanlarına yan haklar sunarken bazıları da çalışanlarını yılbaşı, bayram gibi önemli günlerde hatırlıyor, bazı hediyeler veriyor. 2025'e adım attığımız bu sene de bazı şirketler kesenin ağzını açarken bazıları sıkı hediye politikasını sürdürdü. Bu da Twitter'da en çok konuşulan konuların başındaydı.