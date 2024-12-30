Öğrencilerinin Yüzlerini İzinsiz Bir Şekilde Paylaşan "Fenomen Öğretmenler" Hakkında Kim Ne Diyor?

Son zamanlarda özellikle taşra okullarında pek çok öğretmen öğrencileriyle yaptıkları etkinlikleri, maddi durumu olmayanlara gelen yardımları, onların yeni deneyimlerini paylaşıyor. Bu paylaşımlar çoğunluk tarafından beğenilse ve iyi niyetli olduğu düşünülse de olayın etik bir yönü de var. Bir kısım çocukların yüzlerinin paylaşılmasından, dijital dünyada kendi istekleri dışında içeriklerinin yayılmasından ve bunun bir yardımdan çok etkileşim aracına dönmesinden şikayetçi. Fenomen öğretmen olarak kamuoyuna yansıyan öğretmenlerden Eğitim Bakanı da şikayetçi. Peki sosyal medyada bu konu hakkında kim ne düşünüyor?