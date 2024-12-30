onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Öğrencilerinin Yüzlerini İzinsiz Bir Şekilde Paylaşan "Fenomen Öğretmenler" Hakkında Kim Ne Diyor?

Öğrencilerinin Yüzlerini İzinsiz Bir Şekilde Paylaşan "Fenomen Öğretmenler" Hakkında Kim Ne Diyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.12.2024 - 17:59

Son zamanlarda özellikle taşra okullarında pek çok öğretmen öğrencileriyle yaptıkları etkinlikleri, maddi durumu olmayanlara gelen yardımları, onların yeni deneyimlerini paylaşıyor. Bu paylaşımlar çoğunluk tarafından beğenilse ve iyi niyetli olduğu düşünülse de olayın etik bir yönü de var. Bir kısım çocukların yüzlerinin paylaşılmasından, dijital dünyada kendi istekleri dışında içeriklerinin yayılmasından ve bunun bir yardımdan çok etkileşim aracına dönmesinden şikayetçi. Fenomen öğretmen olarak kamuoyuna yansıyan öğretmenlerden Eğitim Bakanı da şikayetçi. Peki sosyal medyada bu konu hakkında kim ne düşünüyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenomen öğretmenlik müessesesi bakanlığın da radarına girmiş durumda. Hatta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de şikayetlere değindi.

Fenomen öğretmenlik müessesesi bakanlığın da radarına girmiş durumda. Hatta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de şikayetlere değindi.

Geçtiğimiz günlerde bir öğretmen, öğrencisinin ilk kez waffle yediği anları paylaştı. Bu anlar pek çok kişi tarafından sempatik bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde bir öğretmen, öğrencisinin ilk kez waffle yediği anları paylaştı. Bu anlar pek çok kişi tarafından sempatik bulunmuştu.

Konuya sert tepkiler verenler var. Özellikle çocukların denek gibi kullanıldığını öner sürenler de mevcut.

Konuya sert tepkiler verenler var. Özellikle çocukların denek gibi kullanıldığını öner sürenler de mevcut.
twitter.com

Bu tip paylaşımlarda üsttencilik sezenler de var.

Bu tip paylaşımlarda üsttencilik sezenler de var.
twitter.com

Olayın çok fazla yönü var.

Olayın çok fazla yönü var.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ve sosyal medyada pek çok örnek görüyoruz.

Ve sosyal medyada pek çok örnek görüyoruz.
twitter.com

Böyle eylemlere girişen öğretmenlerin eğitimleri de sorgulanır hale geldi.

Böyle eylemlere girişen öğretmenlerin eğitimleri de sorgulanır hale geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tabii bu etkileşimin alıcısı da var.

Tabii bu etkileşimin alıcısı da var.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın