Öğrencilerinin Yüzlerini İzinsiz Bir Şekilde Paylaşan "Fenomen Öğretmenler" Hakkında Kim Ne Diyor?
Öğrencilerinin Yüzlerini İzinsiz Bir Şekilde Paylaşan "Fenomen Öğretmenler" Hakkında Kim Ne Diyor?
Son zamanlarda özellikle taşra okullarında pek çok öğretmen öğrencileriyle yaptıkları etkinlikleri, maddi durumu olmayanlara gelen yardımları, onların yeni deneyimlerini paylaşıyor. Bu paylaşımlar çoğunluk tarafından beğenilse ve iyi niyetli olduğu düşünülse de olayın etik bir yönü de var. Bir kısım çocukların yüzlerinin paylaşılmasından, dijital dünyada kendi istekleri dışında içeriklerinin yayılmasından ve bunun bir yardımdan çok etkileşim aracına dönmesinden şikayetçi. Fenomen öğretmen olarak kamuoyuna yansıyan öğretmenlerden Eğitim Bakanı da şikayetçi. Peki sosyal medyada bu konu hakkında kim ne düşünüyor?
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Fenomen öğretmenlik müessesesi bakanlığın da radarına girmiş durumda. Hatta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de şikayetlere değindi.
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Geçtiğimiz günlerde bir öğretmen, öğrencisinin ilk kez waffle yediği anları paylaştı. Bu anlar pek çok kişi tarafından sempatik bulunmuştu.
Konuya sert tepkiler verenler var. Özellikle çocukların denek gibi kullanıldığını öner sürenler de mevcut.
Bu tip paylaşımlarda üsttencilik sezenler de var.
Olayın çok fazla yönü var.
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Ve sosyal medyada pek çok örnek görüyoruz.
Böyle eylemlere girişen öğretmenlerin eğitimleri de sorgulanır hale geldi.
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Tabii bu etkileşimin alıcısı da var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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