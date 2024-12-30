Tabii'nin Çok Konuşulan Dizisi Gassal Hakkında Tartışmalar Bitmiyor
Tabii'nin Çok Konuşulan Dizisi Gassal Hakkında Tartışmalar Bitmiyor
TRT'nin ücretli platformu Tabii, bir süredir yayında. Ancak platformun açık ara en çok konuşulan işinin Selçuk Aydemir'in yönetip Ahmet Kural'ın başrolünü oynadığı Gassal isimli dizi olması tartışılmaz bir gerçek. Ücretsiz olarak yayınlanan ilk bölümü yaklaşık 7 milyon izlenen yapım hakkında çıkan tartışmalar ise dizinin içeriğinden çok ülkedeki siyasi durum, TRT'nin tarafsızlık ilkesini yitirmesi ve yoğun bir PR süreci geçirmesi üzerine.
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Metro istasyonları olsun, meydanlar olsun billboardlardaki "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleri çokça konuşulmuştu.
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Sonrasında bu afişlerin başrolünde Ahmet Kural'ın oynadığı Gassal dizisinin tanıtımı için olduğu ortaya çıktı. Dizi tabii isimli TRT platformunda izleyicinin beğenisine sunuldu.
Bir diğer konu da uzun süredir tartışmalı hale gelen TRT. Yönetim kurulları,
TRT'nin spor müsabakalarında soyadı İmamoğlu olan sporcuları bile sansürlemesi köklü kurumu uzun süredir muhalif seçmenin gözünde belli bir yere taşıdı.
Geçtiğimiz yıl Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamalarını iptal edilmesi gibi haberlerle tepki çeken ve parti ayırt etmeksizin tüm vatandaşın vergileriyle finanse edilen bir kurumun platformuna da önyargıları arttırıyor.
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Bir de sosyal medyada reklam dalgası yayıldı. İşbirliği yaptığını kabul edenler, inkar edenler, diziyi gerçekten sevdiği için beğenen ve bunu paylaşanlar birbirine girdi.
Selçuk Bayraktar da diziyi övenler ve yapımda emeği geçenleri tebrik edenler arasında.
Muhalif görünümlü hesapların diziyi övmesi bunun samimi mi yoksa ücretli bir paylaşım mı olduğu sorularını da sordurdu.
Diziyi sevme nedeni olarak sıradan dizilerden farklı olması olarak şeklinde paylaşanlar da var.
Bir de iktidara yakın çevrenin uzun süredir şikayet ettiği kültürel hegomonya tartışmaları başladı.
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AKP'nin kültür ajandasını dayattığını düşünenler de az sayıda değil.
Başrol oyuncusu Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla'ya şiddet uğradığı gerekçesiyle 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası almış olması da diziyi izlemeyenlerin bazı sebeplerinden.
Bunu öne çıkaran pek çok profil oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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