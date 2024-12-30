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Tabii'nin Çok Konuşulan Dizisi Gassal Hakkında Tartışmalar Bitmiyor

Tabii'nin Çok Konuşulan Dizisi Gassal Hakkında Tartışmalar Bitmiyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.12.2024 - 16:15

TRT'nin ücretli platformu Tabii, bir süredir yayında. Ancak platformun açık ara en çok konuşulan işinin Selçuk Aydemir'in yönetip Ahmet Kural'ın başrolünü oynadığı Gassal isimli dizi olması tartışılmaz bir gerçek. Ücretsiz olarak yayınlanan ilk bölümü yaklaşık 7 milyon izlenen yapım hakkında çıkan tartışmalar ise dizinin içeriğinden çok ülkedeki siyasi durum, TRT'nin tarafsızlık ilkesini yitirmesi ve yoğun bir PR süreci geçirmesi üzerine.

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Metro istasyonları olsun, meydanlar olsun billboardlardaki "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleri çokça konuşulmuştu.

Metro istasyonları olsun, meydanlar olsun billboardlardaki "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleri çokça konuşulmuştu.

Bunu düşüncesizce bir kampanya olarak görenler olduğu gibi cümlenin vuruculuğu açısından dikkat çeken bir çalışma olduğu kanısıyla takdir edenler de oldu.

Sonrasında bu afişlerin başrolünde Ahmet Kural'ın oynadığı Gassal dizisinin tanıtımı için olduğu ortaya çıktı. Dizi tabii isimli TRT platformunda izleyicinin beğenisine sunuldu.

Sonrasında bu afişlerin başrolünde Ahmet Kural'ın oynadığı Gassal dizisinin tanıtımı için olduğu ortaya çıktı. Dizi tabii isimli TRT platformunda izleyicinin beğenisine sunuldu.

Bir diğer konu da uzun süredir tartışmalı hale gelen TRT. Yönetim kurulları,

Bir diğer konu da uzun süredir tartışmalı hale gelen TRT. Yönetim kurulları,
twitter.com

Radyodan telsize, cep telefonundan hatta otomobillerden bile pay alan üstüne özel medya kuruluşu gibi reklam gelirlerine sahip olan TRT'nin bir de platform için para istemesi kafalarda soru işareti bıraktı.

TRT'nin spor müsabakalarında soyadı İmamoğlu olan sporcuları bile sansürlemesi köklü kurumu uzun süredir muhalif seçmenin gözünde belli bir yere taşıdı.

TRT'nin spor müsabakalarında soyadı İmamoğlu olan sporcuları bile sansürlemesi köklü kurumu uzun süredir muhalif seçmenin gözünde belli bir yere taşıdı.

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamalarını iptal edilmesi gibi haberlerle tepki çeken ve parti ayırt etmeksizin tüm vatandaşın vergileriyle finanse edilen bir kurumun platformuna da önyargıları arttırıyor.

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamalarını iptal edilmesi gibi haberlerle tepki çeken ve parti ayırt etmeksizin tüm vatandaşın vergileriyle finanse edilen bir kurumun platformuna da önyargıları arttırıyor.
twitter.com
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Bir de sosyal medyada reklam dalgası yayıldı. İşbirliği yaptığını kabul edenler, inkar edenler, diziyi gerçekten sevdiği için beğenen ve bunu paylaşanlar birbirine girdi.

Bir de sosyal medyada reklam dalgası yayıldı. İşbirliği yaptığını kabul edenler, inkar edenler, diziyi gerçekten sevdiği için beğenen ve bunu paylaşanlar birbirine girdi.
twitter.com

Selçuk Bayraktar da diziyi övenler ve yapımda emeği geçenleri tebrik edenler arasında.

Selçuk Bayraktar da diziyi övenler ve yapımda emeği geçenleri tebrik edenler arasında.
twitter.com

Muhalif görünümlü hesapların diziyi övmesi bunun samimi mi yoksa ücretli bir paylaşım mı olduğu sorularını da sordurdu.

Muhalif görünümlü hesapların diziyi övmesi bunun samimi mi yoksa ücretli bir paylaşım mı olduğu sorularını da sordurdu.
twitter.com

Diziyi sevme nedeni olarak sıradan dizilerden farklı olması olarak şeklinde paylaşanlar da var.

Diziyi sevme nedeni olarak sıradan dizilerden farklı olması olarak şeklinde paylaşanlar da var.
twitter.com

Bir de iktidara yakın çevrenin uzun süredir şikayet ettiği kültürel hegomonya tartışmaları başladı.

Bir de iktidara yakın çevrenin uzun süredir şikayet ettiği kültürel hegomonya tartışmaları başladı.
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AKP'nin kültür ajandasını dayattığını düşünenler de az sayıda değil.

AKP'nin kültür ajandasını dayattığını düşünenler de az sayıda değil.
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Başrol oyuncusu Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla'ya şiddet uğradığı gerekçesiyle 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası almış olması da diziyi izlemeyenlerin bazı sebeplerinden.

Başrol oyuncusu Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla'ya şiddet uğradığı gerekçesiyle 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası almış olması da diziyi izlemeyenlerin bazı sebeplerinden.

Bunu öne çıkaran pek çok profil oldu.

Bunu öne çıkaran pek çok profil oldu.
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Siz ne düşünüyorsunuz?

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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