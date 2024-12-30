Tabii'nin Çok Konuşulan Dizisi Gassal Hakkında Tartışmalar Bitmiyor

TRT'nin ücretli platformu Tabii, bir süredir yayında. Ancak platformun açık ara en çok konuşulan işinin Selçuk Aydemir'in yönetip Ahmet Kural'ın başrolünü oynadığı Gassal isimli dizi olması tartışılmaz bir gerçek. Ücretsiz olarak yayınlanan ilk bölümü yaklaşık 7 milyon izlenen yapım hakkında çıkan tartışmalar ise dizinin içeriğinden çok ülkedeki siyasi durum, TRT'nin tarafsızlık ilkesini yitirmesi ve yoğun bir PR süreci geçirmesi üzerine.