Gassal Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Gassal Dizisinin 2. Sezonu Çıkacak mı?

Gassal dizisi, ölüm ile hayat arasındaki ince çizgiyi çarpıcı bir şekilde ele alıyor. Dizide, 30'lu yaşlarda bir gassal olan Baki'nin 'Ölünce beni kim yıkayacak?' sorusunun peşine düşmesi anlatılıyor. Ölümle aslında her gün iç içe olan Baki, ölümle burun buruna gelince hayatını değiştirmeye karar veriyor... Ölünce kendisini yıkayacak birini arayan Baki'nin yolda keşfettikleri ise görülmeye değer.

Dizi, izleyiciyi hem düşündürecek hem de hayatını sorgulatacak detaylarla dolu. Mizahi unsurlar da hikayeye güç katıyor.