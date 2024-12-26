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Gassal Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Gassal Dizisinin 2. Sezonu Çıkacak mı?

Gassal Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Gassal Dizisinin 2. Sezonu Çıkacak mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.12.2024 - 01:00

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni dizisi Gassal, 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişleriyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyanın gündemine oturan afiş çalışmasının ardından dizinin 10 bölümlük ilk sezonu seyirci ile buluştu. Ahmet Kural'ın başrolde yer aldığı diziye övgü yağdı. Peki, Gassal dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Gassal dizisinin 2. sezonu olacak mı? 

İşte, detaylar...

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Ahmet Kural'ın genç yaşta bir gassal olan Baki'ye hayat verdiği Gassal dizisi, "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişiyle gündeme gelmişti. Reklam stratejisi ile tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran dizi kısa zamanda seyircinin beğenisini de kazandı.

Ahmet Kural'ın genç yaşta bir gassal olan Baki'ye hayat verdiği Gassal dizisi, "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişiyle gündeme gelmişti. Reklam stratejisi ile tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran dizi kısa zamanda seyircinin beğenisini de kazandı.

Dizinin merak uyandıran senaryosu Sümeyye Karaarslan tarafından kaleme alınıyor. Yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir oturuyor. Aydemir'in anlatım dili ve dizisinin orijinal senaryosu izleyici ekrana kilitliyor.

Gassal Dizisinin Konusu Nedir?

Gassal Dizisinin Konusu Nedir?

Gassal dizisi, ölüm ile hayat arasındaki ince çizgiyi çarpıcı bir şekilde ele alıyor. Dizide, 30'lu yaşlarda bir gassal olan Baki'nin 'Ölünce beni kim yıkayacak?' sorusunun peşine düşmesi anlatılıyor. Ölümle aslında her gün iç içe olan Baki, ölümle burun buruna gelince hayatını değiştirmeye karar veriyor...  Ölünce kendisini yıkayacak birini arayan Baki'nin yolda keşfettikleri ise görülmeye değer. 

Dizi, izleyiciyi hem düşündürecek hem de hayatını sorgulatacak detaylarla dolu. Mizahi unsurlar da hikayeye güç katıyor.

Gassal Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Gassal Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Ahmet Kural

  • Sibel Aytan

  • Muharrem Türkseven

  • Ezgi Özyürekoğlu 

  • Serkan Ercan

  • Eren Balkan

  • Ebru Cündübeyoğlu

  • Demir Karahan

Gassal Dizisini Nereden İzleyebilirim?

Gassal Dizisini Nereden İzleyebilirim?

2025 yılına damga vurması beklenen Gassal dizisi, 21 Aralık tarihinden itibaren 10 bölümlük ilk sezonu ile Tabii'de yerini aldı.

Gassal Dizisi IMDb'den Kaç Puan Aldı?

Gassal Dizisi IMDb'den Kaç Puan Aldı?

Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada övgüyle bahsedilmeye başlayan Gassal dizisinin IMDb puanı, 8.6.

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Gassal Dizisinin 2. Sezonu Olacak mı? Ne Zaman?

Gassal Dizisinin 2. Sezonu Olacak mı? Ne Zaman?

İlk sezonunun her biri 30 dakikadan oluşan 10 bölümü Tabii'de yayınlandıktan sonra Gassal dizisinin 2. sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak konusu oldu. Gassal dizisinin 2. sezonunun yayın tarihi henüz belli değil, ancak henüz yayım ekibinden resmi bir açıklama gelmese de çekimlerin devam ettiği söyleniyor. 

Üstelik diziye yeni oyuncuların da katılacağı ve yeni sezonun 2025 yılının ilk yarısında izleyici ile buluşacağı da iddialar arasında.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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