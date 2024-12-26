Gassal Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Gassal Dizisinin 2. Sezonu Çıkacak mı?
Gassal Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Gassal Dizisinin 2. Sezonu Çıkacak mı?
TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni dizisi Gassal, 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişleriyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyanın gündemine oturan afiş çalışmasının ardından dizinin 10 bölümlük ilk sezonu seyirci ile buluştu. Ahmet Kural'ın başrolde yer aldığı diziye övgü yağdı. Peki, Gassal dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Gassal dizisinin 2. sezonu olacak mı?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahmet Kural'ın genç yaşta bir gassal olan Baki'ye hayat verdiği Gassal dizisi, "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişiyle gündeme gelmişti. Reklam stratejisi ile tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran dizi kısa zamanda seyircinin beğenisini de kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gassal Dizisinin Konusu Nedir?
Gassal Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?
Gassal Dizisini Nereden İzleyebilirim?
Gassal Dizisi IMDb'den Kaç Puan Aldı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gassal Dizisinin 2. Sezonu Olacak mı? Ne Zaman?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın