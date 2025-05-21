onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Mehmed: Fetihler Sultanı İzleyicisi 2. Sezon Tarihi Belli Olan Gassal'ın Tanıtımıyla Neye Uğradığını Şaşırdı

Mehmed: Fetihler Sultanı İzleyicisi 2. Sezon Tarihi Belli Olan Gassal'ın Tanıtımıyla Neye Uğradığını Şaşırdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.05.2025 - 08:34

TRT Tabii dizisi Gassal, ilk sezonuyla büyük beğeni toplamıştı. Ancak sezon yayınlanmadan önce 'Ölünce beni kim yıkayacak?' tanıtım afişleriyle tepki çeken Gassal, ikinci sezonuyla da yine izleyiciyi şoke etmeyi başardı. Mehmed: Fetihler Sultanı yayını sırasında birden yayın kesildi, izleyici bir hayli panikledi. Bu sıradışı tanıtımla 'Gassal 2. sezon ne zaman?' yanıt buldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk sezon tanıtımıyla tepki çeken Gassal, yayınlanmasının ardından büyük bir ilgi görmüştü.

İlk sezon tanıtımıyla tepki çeken Gassal, yayınlanmasının ardından büyük bir ilgi görmüştü.

Birinci sezondan önce pek çok yerde bulunan 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişleri sebebiyle tepkileri üstüne çeken Gassal, ön yargıları yıkarak rekor sayıda izleyiciye ulaşmayı başarmıştı.

Gassal ikinci sezon tarihi belli olduktan sonra yine ilginç bir tanıtıma imza attı.

Gassal ikinci sezon tarihi belli olduktan sonra yine ilginç bir tanıtıma imza attı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı'nın gassal sahnesinin ardından yayın birden 'NO SIGNAL' yazısıyla gitti. O anlarda panik yaşayan izleyici, görüntünün hemen ardından Gassal'ın ikinci sezon tanıtımı ve yayın tarihi geldi.

O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:

İzleyici bu tanıtımla neye uğradığını şaşırdı.

İzleyici bu tanıtımla neye uğradığını şaşırdı.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com

Bu vesileyle Gassal'ın ikinci sezonunun 24 Mayıs'ta geleceğini öğrenmiş olduk.

Bu vesileyle Gassal'ın ikinci sezonunun 24 Mayıs'ta geleceğini öğrenmiş olduk.
twitter.com

Şimdiden herkese iyi seyirler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın