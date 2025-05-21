Mehmed: Fetihler Sultanı İzleyicisi 2. Sezon Tarihi Belli Olan Gassal'ın Tanıtımıyla Neye Uğradığını Şaşırdı
TRT Tabii dizisi Gassal, ilk sezonuyla büyük beğeni toplamıştı. Ancak sezon yayınlanmadan önce 'Ölünce beni kim yıkayacak?' tanıtım afişleriyle tepki çeken Gassal, ikinci sezonuyla da yine izleyiciyi şoke etmeyi başardı. Mehmed: Fetihler Sultanı yayını sırasında birden yayın kesildi, izleyici bir hayli panikledi. Bu sıradışı tanıtımla 'Gassal 2. sezon ne zaman?' yanıt buldu.
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İlk sezon tanıtımıyla tepki çeken Gassal, yayınlanmasının ardından büyük bir ilgi görmüştü.
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Gassal ikinci sezon tarihi belli olduktan sonra yine ilginç bir tanıtıma imza attı.
O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
İzleyici bu tanıtımla neye uğradığını şaşırdı.
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Bu vesileyle Gassal'ın ikinci sezonunun 24 Mayıs'ta geleceğini öğrenmiş olduk.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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