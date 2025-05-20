Demek Beğenmezsiniz! Giray Altınok, Prens'in İlk Bölümünü Beğenmeyen Arkadaşlarına Ne Yaptığını Anlattı
Son yılların en başarılı yapımlarından biri olan Prens, üçüncü sezonuyla yine kahkaha krizlerine sokuyor. Bol göndermelerin yer aldığı sezon devam ederken, Prens'in senaristi ve başrolü Giray Altınok, Candaş Tolga Işık'ın Kafa TV'de sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Ünlü oyuncu diziye dair sorulara yanıt verirken yine kahkahaya boğdu.
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Son yılların en başarılı yapımlarından biri olan Prens, üçüncü sezonuyla da izlerken karnımıza ağrılar sokmaya devam ediyor.
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Az Önce Konuştum'da samimi açıklamalarda bulunan Giray Altınok, programda da güldürmeyi başardı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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