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Demek Beğenmezsiniz! Giray Altınok, Prens'in İlk Bölümünü Beğenmeyen Arkadaşlarına Ne Yaptığını Anlattı

Demek Beğenmezsiniz! Giray Altınok, Prens'in İlk Bölümünü Beğenmeyen Arkadaşlarına Ne Yaptığını Anlattı

Prens Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.05.2025 - 20:48

Son yılların en başarılı yapımlarından biri olan Prens, üçüncü sezonuyla yine kahkaha krizlerine sokuyor. Bol göndermelerin yer aldığı sezon devam ederken, Prens'in senaristi ve başrolü Giray Altınok, Candaş Tolga Işık'ın Kafa TV'de sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Ünlü oyuncu diziye dair sorulara yanıt verirken yine kahkahaya boğdu.

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Son yılların en başarılı yapımlarından biri olan Prens, üçüncü sezonuyla da izlerken karnımıza ağrılar sokmaya devam ediyor.

Son yılların en başarılı yapımlarından biri olan Prens, üçüncü sezonuyla da izlerken karnımıza ağrılar sokmaya devam ediyor.

'Yok ben gülmeyeceğim' modunda bile izleseniz gülmemeniz imkansız olan dizide öyle göndermeler var ki kendinizi kahkahalardan geri alamıyorsunuz. Prens'in absürt şekilde kendine güveni ve doğal komikliğine düşmemek gerçekten mümkün değil.

3. sezon sürerken verilen ince mesajların yanı sıra neler yaşanacağını da merak etmeden duramıyoruz. Hemen her gün konuştuğumuz Prens'le ilgili merakımızı gidermek için dizinin senaristi ve başrolü Giray Altınok, Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum'a katıldı.

Az Önce Konuştum'da samimi açıklamalarda bulunan Giray Altınok, programda da güldürmeyi başardı.

Az Önce Konuştum'da samimi açıklamalarda bulunan Giray Altınok, programda da güldürmeyi başardı.

3. sezonun en iyisi olduğunu dile getiren Giray Altınok, dizinin ilk bölümünü beğenmeyen arkadaşlarına ne yaptığını anlattı. Ünlü oyuncu, 3 yakın arkadaşına 3. sezonda kölelik rolü yazmış :)

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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