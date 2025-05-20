Demek Beğenmezsiniz! Giray Altınok, Prens'in İlk Bölümünü Beğenmeyen Arkadaşlarına Ne Yaptığını Anlattı

'Yok ben gülmeyeceğim' modunda bile izleseniz gülmemeniz imkansız olan dizide öyle göndermeler var ki kendinizi kahkahalardan geri alamıyorsunuz. Prens'in absürt şekilde kendine güveni ve doğal komikliğine düşmemek gerçekten mümkün değil.

3. sezon sürerken verilen ince mesajların yanı sıra neler yaşanacağını da merak etmeden duramıyoruz. Hemen her gün konuştuğumuz Prens'le ilgili merakımızı gidermek için dizinin senaristi ve başrolü Giray Altınok, Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum'a katıldı.