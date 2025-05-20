Duygulanmamak Elde Değil: Adile Filminin Setinden İlk "Adile Naşit" Görüntüsü Geldi!
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Adile Naşit'in hayatı Çağan Irmak yönetmenliğinde sinemaya aktarılıyor. Meltem Kaptan'ın Adile Naşit'i canlandıracağı filmin çekimleri başladı. Birbirinden ünlü isimlerin, birbirinden usta isimlere hayat vereceği film heyecanla beklenirken setten ilk görüntü geldi. Meltem Kaptan'ın Adile Naşit'e benzerliği dikkat çekti.
Kaynak: 2. Sayfa / Ömer Can
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Muhtemelen izlerken duygularımızın şelale olacağı Adile filminin çekimleri başladı.
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2. Sayfa'dan Ömer Can'ın haberine göre, setten ilk Adile Naşit görüntüsü geldi.
Adile setinden ilk görüntüler:
Meltem Kaptan'ın Adile Naşit'le ve filmle ilgili açıklaması:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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