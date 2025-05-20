onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Lilo & Stitch, Mission: Impossible – Son Hesaplaşma: 23 Mayıs 2025 Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Lilo & Stitch, Mission: Impossible – Son Hesaplaşma: 23 Mayıs 2025 Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.05.2025 - 17:05

Sinema tutkunları için haftanın en heyecanlı günü geliyor! Birçok farklı türde ve birbirinden başarılı filmler vizyona girmeye hazırlanıyor. Aksiyon dolu sahnelerden göz yaşartan dramalara, kahkahalar attıran komedilerden tüyler ürperten korku filmlerine kadar geniş bir yelpaze sinemaseverleri bekliyor. Biz de bu kez 23 Mayıs 2025 Cuma günü vizyona girecek filmler listesiyle karşınızdayız. Aranızda 'Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor?' diye merak edenler için hazırladığımız bu içerikte vizyona girecek sinema filmlerinin hem fragmanlarını hem de oyuncuları ve konularını bulabilirsiniz.

Hem yerli hem yabancı filmlerin öne çıktığı bu haftada Lilo & Stitch, Mission: Impossible – Son Hesaplaşma, Stelios - Bekledim de Gelmedin gibi yapımlar dikkat çekti. Gelin 23 Mayıs 2025 Cuma vizyona girecek filmleri birlikte görelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mission: Impossible – Son Hesaplaşma (Mission: Impossible – The Final Reckoning)

Mission: Impossible – Son Hesaplaşma (Mission: Impossible – The Final Reckoning)

Mission: Impossible – Son Hesaplaşma Film Konusu:

Son Hesaplaşma, Mission: Impossible serisinin bir parçası olarak, Ethan Hunt ve Impossible Mission Force ekibinin, dünyayı tehdit eden ve sadece 'Entity' olarak bilinen güçlü bir yapay zeka karşısındaki mücadelesini anlatır. Hikaye, bu savaşın merkezinde yer alan 'Sewastopol' isimli Rus denizaltısının peşinde koşan ekibin heyecan dolu macerasını ele alır. Ancak, Hunt ve ekibi bu tehlikeli görevde yalnız değillerdir. Entity'nin hizmetinde olan Gabriel de, Sewastopol'u bulmak için kıyasıya bir yarış içindedir. Gabriel, dünyayı kaosa sürükleyecek ve cehennemin kapılarını açacak olan bu anahtarı bulmayı hedefler. Gizli bir silahı olduğu düşünülen Gabriel, Hunt ile paylaştığı ortak bir geçmişe sahiptir ve bu geçmiş, sonunda IMF ajanının eline geçer. Bu, Hunt ve ekibinin dünyayı kurtarma mücadelesini anlatan bir hikayedir.

Mission: Impossible – Son Hesaplaşma Film Oyuncuları:

Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby

Filmin Türü:

Macera, Suç, Aksiyon

Lilo ve Stiç (Lilo & Stitch)

Lilo ve Stiç (Lilo & Stitch)

Lilo ve Stiç Film Konusu:

Hawaii'nin sakin adalarında yaşayan Lilo Pelekai, altı yaşında bir kız çocuğudur. 18 yaşındaki kız kardeşi Nani ile birlikte yaşayan Lilo, ailesinin erken yaşta yitirilmesinin ardından yalnızlıkla mücadele etmektedir. Cennet gibi görünen bu adada yaşamak, onlar için monoton ve sıkıcıdır. Ancak, hayatları, kaçak bir uzaylı olan Stitch ile kesiştikçe değişir. Stitch, sürekli kaos yaratma eğiliminde olan bir varlıktır ve onunla uğraşmak zor olsa da, kardeşlerin yaşamı, Stitch'in varlığıyla yeniden canlanır. Kendilerini bir aile gibi hissederler ve birlikte, hayatın getirdiği her türlü zorlukla başa çıkarlar. Bu üçlü, birbirlerine destek olmanın gücüyle, karşılarına çıkan engelleri aşmayı başarır.

Lilo ve Stiç Film Oyuncuları:

Maia Kealoha, Billy Magnussen, Hannah Waddingham

Filmin Türü:

Macera, Komedi, Aile, Fantastik, Aksiyon

Kefenler (The Shrouds)

Kefenler (The Shrouds)

Kefenler Film Konusu:

Yenilikçi bir iş adamı ve acılı bir dulun hikayesine odaklanan Kefenler, ölülerle bağlantı kurmayı sağlayan bir teknolojiyi merkezine alıyor. Karısının kaybının ardından derin bir acıya boğulan iş adamı Karsh, GraveTech adını verdiği devrim niteliğinde bir buluş yapar. Bu buluş, insanların sevdiklerinin cesetlerini kefenler içinde izlemelerine olanak tanır. Ancak, Karsh'ın eşinin mezarının da içinde olduğu birçok mezar, buluşun başarıya ulaşmasından önce tahrip edilir. Bu durum, Karsh'ı faili meçhul bu eylemlerin peşine düşmeye ve kendini beklenmedik bir karanlık yolculuğun içinde bulmaya iter.

Kefenler Film Oyuncuları:

Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce

Filmin Türü:

Gerilim, Bilim-Kurgu, Dram

Stelios - Bekledim de Gelmedin (Yparho)

Stelios - Bekledim de Gelmedin (Yparho)

Stelios - Bekledim de Gelmedi Film Konusu:

Stelios Bekledim de Gelmedin, bir nesli etkileyen ve onlara umut aşılayan bir adamın hayat hikayesini ele alıyor. Pontus kökenli bir mülteci olan Stelios Kazantzidis, hayatının zorluklarına karşı mücadele ederken, müzik yeteneğini keşfeder ve hayatı bu sayede yeni bir boyut kazanır. Sadece yeteneği ve azmi ile Yunan müzik dünyasında kendine yer bulmaya çalışan Stelios, aynı zamanda kişisel ilişkilerinin karmaşıklığı, içindeki özlemler ve sadık hayranlarından gelen beklentilerle de baş etmek zorunda kalır.

Stelios - Bekledim de Gelmedi Film Oyuncuları:

Christos Mastoras, Klelia Renesi, Asimenia Voulioti

Filmin Türü:

Dram, Biyografi, Müzik

Kabala

Kabala

Kabala Film Konusu:

Elif, babasının gizemli ölümünün ardındaki gerçekleri keşfetmek ve henüz doğmamış çocuğunu korumak için mücadele eden bir kadının hikayesini anlatan 'Kabala' isimli filmin kahramanıdır. Yıllar önce ardında bıraktığı aile yuvasına geri dönme kararı alan Elif, bu dönüşle ailesinin korkutucu ve gizemli geçmişi ile yüzleşmek durumunda kalır. Aile evine adım attığı ilk andan itibaren, tuhaf ve korkunç olaylarla karşılaşan Elif, bu olayların evin derinliklerinde gizlenen bir sırra, Kabala adı verilen, cin ve büyü ritüelleriyle dolu bir tarikatın karanlık dünyasıyla bağlantılı olduğunu fark eder.

Kabala Film Oyuncuları:

Yaşar Alptekin, Gizem Çoban, Önem Pişkin

Filmin Türü:

Korku

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Semur 5: Cin Tohumu

Semur 5: Cin Tohumu

Kabala Film Konusu:

Film, Anadolu’nun ücra bir Bizans köyü olan İsaköy’e genç bir ebe olarak atanan Meryem’in hikayesini anlatıyor.

Kabala Film Oyuncuları:

Mustafa Yalçın, Elif Özdemir, Deniz Erinç

Filmin Türü:

Korku

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
tatanga

cinler olmasa bu türk sinemasının hali ne olcak acaba