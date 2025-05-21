Son Perdede Ters Köşe: Finaliyle Ezber Bozan 15 Gerilim Filmi
Bazı filmler vardır, izlerken heyecanlandırır; bazılarıysa bittiğinde başlar... Her sahnesi ipuçlarıyla dolu, temposunu adım adım artıran ve sonunda öyle bir ters köşe yapan filmler var ki, “Bir daha izlemeliyim!” dedirtiyor. Bu filmler sadece şaşırtmakla kalmıyor; izleyicisini oyunun bir parçası haline getiriyor, sezgilerini test ediyor, zihnini kurcalıyor. Hikâyenin sonuna geldiğinizde, her şeyi yeniden düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Hazırsanız, finalde koltuğunuza çivileyecek bu 15 filmi keşfetmeye başlayalım!
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1. The Sixth Sense (1999)
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2. Fight Club (1999)
3. Gone Girl (2014)
4. Prisoners (2013)
5. Shutter Island (2010)
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6. Se7en (1995)
7. The Others (2001)
8. Oldboy (2003)
9. Arrival (2016)
10. The Prestige (2006)
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11. The Machinist (2004)
12. Coherence (2013)
13. Triangle (2009)
14. The Game (1997)
15. Donnie Darko (2001)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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