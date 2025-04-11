Çift Kişilik Oda Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Çift Kişilik Oda Hangi Diziden Uyarlama?

Çift Kişilik Oda dizisi, küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Nilüfer'in etrafında dönüyor. Devrim Özkan'ın hayat verdiği Nilüfer karakteri, anne ve babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmayı hayal ediyor. Otelin mirasçılarından Kaan ise üvey ablası Sevil'den intikam alma arzusuyla otele dönüyor.

Bir yanda, yıllardır otelde hüküm süren üvey abla Sevil ile Kaan arasında gerilim yaşanırken, bir yanda da yolları kesişen Nilüfer ve Ulaş Tuna Astepe'nin hayat verdiği Kaan diziyi şekillendirecek. Bambaşka amaçlar uğruna yol çıkan Nilüfer ve Kaan için ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...