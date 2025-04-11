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Çift Kişilik Oda Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Çift Kişilik Oda Hangi Diziden Uyarlama?

Çift Kişilik Oda Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Çift Kişilik Oda Hangi Diziden Uyarlama?

Now TV
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.04.2025 - 14:28

MF Yapım imzalı Çift Kişilik Oda dizisi izleyiciyle buluşmak için geri sayıma başladı. NOW ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan dizinin başrollerinde Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe rol alıyor. Güney Kore dizisinden uyarlama Çift Kişilik Oda'nın konusu ve yayın tarihi ise merak ediliyor. Peki, Çift Kişilik Oda ne zaman başlıyor? Çift Kişilik Oda konusu ne? Çift Kişilik Oda dizisinin oyuncuları kimler? 

İşte, detaylar...

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Çift Kişilik Oda Dizisinin Konusu Ne?

Çift Kişilik Oda Dizisinin Konusu Ne?

Çift Kişilik Oda dizisi, küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Nilüfer'in etrafında dönüyor. Devrim Özkan'ın hayat verdiği Nilüfer karakteri, anne ve babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmayı hayal ediyor. Otelin mirasçılarından Kaan ise üvey ablası Sevil'den intikam alma arzusuyla otele dönüyor. 

Bir yanda, yıllardır otelde hüküm süren üvey abla Sevil ile Kaan arasında gerilim yaşanırken, bir yanda da yolları kesişen Nilüfer ve Ulaş Tuna Astepe'nin hayat verdiği Kaan diziyi şekillendirecek. Bambaşka amaçlar uğruna yol çıkan Nilüfer ve Kaan için ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...

Çift Kişilik Oda Dizisinin Oyuncuları Kimler?

Çift Kişilik Oda Dizisinin Oyuncuları Kimler?

  • Devrim Özkan - Nilüfer

  • Ulaş Tuna Astepe - Kaan

  • Gözde Seda Altuner - Sevil

  • Seren Şirince

  • Serkan Tınmaz

  • Gözde Türker

  • Eslem Akar

  • Burç Kümbetlioğlu

  • Onur Büyüktopçu

  • Hivda Zizan Alp

  • Gökay Müftüoğlu

  • Eda Gürkaynak

  • Selçuk Borak

  • Özge Demirci

  • Oğuzhan Şener

  • Murat Düz

  • Ayşe Tunaboylu

  • Levent Ülgen

Çift Kişilik Oda Dizisi Uyarlama mı? Gerçek Hikaye mi?

Çift Kişilik Oda Dizisi Uyarlama mı? Gerçek Hikaye mi?

Çift Kişilik Oda dizisi, başrollerinde Jun-ho ve Im Yoon-ah'ın rol aldığı 2023 yapımı Güney Kore dizisi King the Land uyarlaması. 16 bölümden oluşan King the Land, Güney Kore'de TVING'de yayınlanırken kimi bölgelerde Netflix'te de yer alıyor. 

King the Land de Çİft Kişilik Oda gibi üks bir otel holdingi olan The King Group'un mirasçıları arasındaki savaşı ele alıyor. Yüzünde her zaman bir tebessüm olan Cheon Sa-rang ile Goo Won'un yollarının kesiştiği dizinin hikayesi romantik ve komik tonlarıyla şimdi de Çift Kişilik Oda dizisiyle NOW ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Çift Kişilik Oda Dizisinin Yönetmeni Kim?

Çift Kişilik Oda Dizisinin Yönetmeni Kim?

Romantik komedi türündeki Çift Kişilik Oda dizisinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme alıyor.

Çift Kişilik Oda Ne Zaman Yayınlacak? Hangi Kanalda?

Çift Kişilik Oda Ne Zaman Yayınlacak? Hangi Kanalda?

Çift Kişilik Oda dizisi çok yakında NOW TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Dizinin dikkat çeken ilk tanımı yayınlansa da henüz yayın günü belli olmadı.

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İşte, Çift Kişilik Oda dizisinin ilk fragmanı

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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