Çift Kişilik Oda Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Çift Kişilik Oda Hangi Diziden Uyarlama?
MF Yapım imzalı Çift Kişilik Oda dizisi izleyiciyle buluşmak için geri sayıma başladı. NOW ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan dizinin başrollerinde Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe rol alıyor. Güney Kore dizisinden uyarlama Çift Kişilik Oda'nın konusu ve yayın tarihi ise merak ediliyor. Peki, Çift Kişilik Oda ne zaman başlıyor? Çift Kişilik Oda konusu ne? Çift Kişilik Oda dizisinin oyuncuları kimler?
İşte, detaylar...
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Çift Kişilik Oda Dizisinin Konusu Ne?
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Çift Kişilik Oda Dizisinin Oyuncuları Kimler?
Çift Kişilik Oda Dizisi Uyarlama mı? Gerçek Hikaye mi?
Çift Kişilik Oda Dizisinin Yönetmeni Kim?
Çift Kişilik Oda Ne Zaman Yayınlacak? Hangi Kanalda?
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İşte, Çift Kişilik Oda dizisinin ilk fragmanı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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