Çift Kişilik Oda Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Çift Kişilik Oda Hangi Diziden Uyarlama?

Çift Kişilik Oda dizisi, başrollerinde Jun-ho ve Im Yoon-ah'ın rol aldığı 2023 yapımı Güney Kore dizisi King the Land uyarlaması. 16 bölümden oluşan King the Land, Güney Kore'de TVING'de yayınlanırken kimi bölgelerde Netflix'te de yer alıyor.

King the Land de Çİft Kişilik Oda gibi üks bir otel holdingi olan The King Group'un mirasçıları arasındaki savaşı ele alıyor. Yüzünde her zaman bir tebessüm olan Cheon Sa-rang ile Goo Won'un yollarının kesiştiği dizinin hikayesi romantik ve komik tonlarıyla şimdi de Çift Kişilik Oda dizisiyle NOW ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.