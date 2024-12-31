Mustafa Varank'ın Cumhuriyet Gazetesi'ne Verdiği Yanıt Tepkilere Neden Oldu

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal isimli diziyi duymuşsunuzdur. Ancak dizi içeriğinden çok yürütülen agresif tanıtım kampanyaları ve iktidardaki siyasilerin övgüleriyle konuşuluyor. Zaten her konuda karpuz gibi ortadan ikiye bölünen sosyal medya bu sefer bu TRT yapımı dizi yüzünden ikiye bölündü. Diziyi beğenenler ve eleştirenlerin dijital meydan savaşına siyasetçiler de dahil oldu. Ancak eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın pamuklu paylaşımı kendi taraftarları tarafından bile tepki aldı.