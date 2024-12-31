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Mustafa Varank'ın Cumhuriyet Gazetesi'ne Verdiği Yanıt Tepkilere Neden Oldu

Mustafa Varank'ın Cumhuriyet Gazetesi'ne Verdiği Yanıt Tepkilere Neden Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.12.2024 - 16:04

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal isimli diziyi duymuşsunuzdur. Ancak dizi içeriğinden çok yürütülen agresif tanıtım kampanyaları ve iktidardaki siyasilerin övgüleriyle konuşuluyor. Zaten her konuda karpuz gibi ortadan ikiye bölünen sosyal medya bu sefer bu TRT yapımı dizi yüzünden ikiye bölündü. Diziyi beğenenler ve eleştirenlerin dijital meydan savaşına siyasetçiler de dahil oldu. Ancak eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın pamuklu paylaşımı kendi taraftarları tarafından bile tepki aldı.

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Diziyi beğenenler arasında Baykar'ın teknik müdürü Selçuk Bayraktar da vardı. X hesabında diziye övgüler dizdi.

Diziyi beğenenler arasında Baykar'ın teknik müdürü Selçuk Bayraktar da vardı. X hesabında diziye övgüler dizdi.

Cumhuriyet Gazetesi de bu paylaşımı, Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olması sebebiyle bu manşetle verdi.

Cumhuriyet Gazetesi de bu paylaşımı, Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olması sebebiyle bu manşetle verdi.

Eski bakan Mustafa Varank ise dizideki gassallık temasına gönderme yaparak "pamuk" görseli paylaştı.

Eski bakan Mustafa Varank ise dizideki gassallık temasına gönderme yaparak "pamuk" görseli paylaştı.
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Ancak eleştirilerden kaçamadı.

Ancak eleştirilerden kaçamadı.
twitter.com

Ülkedeki diğer konuşulması gereken sorunlara dikkat çekildi.

Ülkedeki diğer konuşulması gereken sorunlara dikkat çekildi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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