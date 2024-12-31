Gassal Dizisi İzleyenlerin Aklındaki O Soru: Gassal Maaşları Ne Kadar?

İslam dinine göre ölen kişilerin yıkanması ölen kişiye hem bedensel hem de ruhsal bir saygı gösterilmesi amacıyla yapılır. Cenazeleri yıkayan kişilere de 'gassal' adı verilir.

Gassal, Arapça 'yıkayan' anlamına gelir. Gassal kelimesinin kökeni 'gasil' kelimesinden gelir.

'Gasil' ise Arapçada 'bedeni yıkama' anlamına gelir.

'Gsl' kökünden gelen ayrıca 'gusül' ve 'gasilhane' gibi kelimeler de vardır.