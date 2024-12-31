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Gassal Dizisi İzleyenlerin Aklındaki O Soru: Gassal Maaşları Ne Kadar?

Gassal Dizisi İzleyenlerin Aklındaki O Soru: Gassal Maaşları Ne Kadar?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.12.2024 - 11:07

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yepyeni bir dizi seyirciyle buluştu. Sosyal medyanın dilinden düşmeyen diziyle ilgili tartışmalar devam ederken akıllarda ise birçok soru oluştu. 'Gassal ne demek?' sorusunun cevabını verelim: Ölüleri yıkayan kişilere gassal adı verilir. 

Peki gassal maaşları ne kadar? Nasıl gassal olunur?

Gelin öğrenelim!

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TRT Tabii'nin yeni dizisi Gassal büyük tartışmaların ardından ekrana geldi.

TRT Tabii'nin yeni dizisi Gassal büyük tartışmaların ardından ekrana geldi.

Büyükşehirlerde 'ölünce beni kim yıkayacak?' yazılı posterlerin asılması vatandaşta endişeye sebep olmuştu. Daha sonra bu posterlerin TRT Tabii'nin yeni dizisi Gassal'ın tanıtımı için olduğu ortaya çıktı.

Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı Gassal, sosyal medyanın en çok konuşulan yapımı haline geldi.

Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı Gassal, sosyal medyanın en çok konuşulan yapımı haline geldi.

Gassal dizisinde Ahmet Kural, genç yaşta gassal olan Baki'ye hayat veriyor. Ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgi, çarpıcı, duygusal ve mizahi bir yönle ele alınıyor.

Dilerseniz öncelikle "Gassal nedir?" sorusunu yanıtlayalım.

Dilerseniz öncelikle "Gassal nedir?" sorusunu yanıtlayalım.

İslam dinine göre ölen kişilerin yıkanması ölen kişiye hem bedensel hem de ruhsal bir saygı gösterilmesi amacıyla yapılır. Cenazeleri yıkayan kişilere de 'gassal' adı verilir. 

Gassal, Arapça 'yıkayan' anlamına gelir. Gassal kelimesinin kökeni 'gasil' kelimesinden gelir. 

'Gasil' ise Arapçada 'bedeni yıkama' anlamına gelir.

'Gsl' kökünden gelen ayrıca 'gusül' ve 'gasilhane' gibi kelimeler de vardır.

Gassal Maaşları Ne Kadar?

Gassal Maaşları Ne Kadar?

Gassalların maaşları deneyimlerine göre farklılık gösterir. Ortalama gassal maaşları ise aşağıdaki gibidir;

  • Yeni başlayan: 30.000 TL

  • 3 Yıl ve üzeri deneyim: 42.500 TL

  • 6 Yıl ve üzeri deneyim: 45.000 TL

  • 25 Yıl ve üzeri deneyim: 47.000 TL

Nasıl Gassal Olunur?

Nasıl Gassal Olunur?

Gassal olmak için aranan şartlar aşağıdaki gibidir;

  • Ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip Bölümünden mezun olmak

  • MEB Onaylı Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme Belgesine sahip olmak

  • KPSS'de 60 ve üzeri puan almak

  • Vardiyalı sistemde çalışabilmek

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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