Gassal Dizisi İzleyenlerin Aklındaki O Soru: Gassal Maaşları Ne Kadar?
Gassal Dizisi İzleyenlerin Aklındaki O Soru: Gassal Maaşları Ne Kadar?
TRT'nin dijital platformu Tabii'de yepyeni bir dizi seyirciyle buluştu. Sosyal medyanın dilinden düşmeyen diziyle ilgili tartışmalar devam ederken akıllarda ise birçok soru oluştu. 'Gassal ne demek?' sorusunun cevabını verelim: Ölüleri yıkayan kişilere gassal adı verilir.
Peki gassal maaşları ne kadar? Nasıl gassal olunur?
Gelin öğrenelim!
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TRT Tabii'nin yeni dizisi Gassal büyük tartışmaların ardından ekrana geldi.
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Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı Gassal, sosyal medyanın en çok konuşulan yapımı haline geldi.
Dilerseniz öncelikle "Gassal nedir?" sorusunu yanıtlayalım.
Gassal Maaşları Ne Kadar?
Nasıl Gassal Olunur?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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