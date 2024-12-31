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Yeni Yılda Geçerli Olacak: İstanbul’da Ekmeğe Zam Geldi

Yeni Yılda Geçerli Olacak: İstanbul’da Ekmeğe Zam Geldi

Zam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.12.2024 - 19:01

İstanbul’da 1 Ocak 2025’de geçerli olacak ekmek zammı tarifesi belli oldu. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından alınan kararla, İstanbul’da 200 gram ekmeğin zamlı fiyatı 12.50 TL oldu. 10 liradan 12.50 liraya yükselen ekmeğe yüzde 25 oranında zam gelmiş oldu.

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Yeni yılın gelmesiyle birlikte zam yağmuru da başladı. Yeniden Değerleme Oranı ile MTV, pasaport, ehliyet dahil birçok kalemde zamlar belli olmuştu.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte zam yağmuru da başladı. Yeniden Değerleme Oranı ile MTV, pasaport, ehliyet dahil birçok kalemde zamlar belli olmuştu.

Sözcü’de yer alan habere göre, İstanbul’da ekmeğe de zam geldi. 200 gram ekmeğin satış fiyatı 12.50 lira oldu.

Sözcü’de yer alan habere göre, İstanbul’da ekmeğe de zam geldi. 200 gram ekmeğin satış fiyatı 12.50 lira oldu.

Kaynak

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından zamlı tarifenin 5 Kasım tarihinde belirlendiği, 27 Aralık tarihi itibariyle de onaylandığı kaydedildi. Yeni zamlı tarife 1 Ocak’ta geçerli olacak.

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından zamlı tarifenin 5 Kasım tarihinde belirlendiği, 27 Aralık tarihi itibariyle de onaylandığı kaydedildi. Yeni zamlı tarife 1 Ocak’ta geçerli olacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Halil Değerli

Beş liranın bozuk para olarak kabul edilmediği noktada bir liralar , elli kuruşlar piyasada yok 😡😡😡

Halil Değerli

Asgari ücret hesaba yatmadan eridi... 😡😡😡

Ilker Akgül

zaten 12,50 tl aylardir bu fiyattan satılıyordu ??