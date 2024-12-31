Yeni Yılda Geçerli Olacak: İstanbul’da Ekmeğe Zam Geldi
Yeni Yılda Geçerli Olacak: İstanbul’da Ekmeğe Zam Geldi
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Yeni yılın gelmesiyle birlikte zam yağmuru da başladı. Yeniden Değerleme Oranı ile MTV, pasaport, ehliyet dahil birçok kalemde zamlar belli olmuştu.
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Sözcü’de yer alan habere göre, İstanbul’da ekmeğe de zam geldi. 200 gram ekmeğin satış fiyatı 12.50 lira oldu.
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından zamlı tarifenin 5 Kasım tarihinde belirlendiği, 27 Aralık tarihi itibariyle de onaylandığı kaydedildi. Yeni zamlı tarife 1 Ocak’ta geçerli olacak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Beş liranın bozuk para olarak kabul edilmediği noktada bir liralar , elli kuruşlar piyasada yok 😡😡😡
Asgari ücret hesaba yatmadan eridi... 😡😡😡
zaten 12,50 tl aylardir bu fiyattan satılıyordu ??
sana giydirmişler