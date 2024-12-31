SGK Uzmanı İsa Karakaş Zam Bekleyen Emekliye Kötü Haberi Verdi

Milyonlarca işçi asgari ücrete uygulanan zamla hayal kırıklığına uğramıştı. %30'luk artış işvereni mutlu etmiş, işçiler ise memnun olmamıştı. Şimdi benzer bir süreci emekliler bekliyor. Emekliler artış bekledikleri maaşlarda istediklerini elde edemeyebilir. SGK Uzmanı İsa Karakaş, işçiye zam açıklanmadan önce yaptığı uyarıyı bu kez emeklilere yaptı. Karakaş emekliye 'Boşa beklemeyin' dedi.