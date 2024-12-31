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Ekonomi
SGK Uzmanı İsa Karakaş Zam Bekleyen Emekliye Kötü Haberi Verdi

SGK Uzmanı İsa Karakaş Zam Bekleyen Emekliye Kötü Haberi Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.12.2024 - 10:15

Milyonlarca işçi asgari ücrete uygulanan zamla hayal kırıklığına uğramıştı. %30'luk artış işvereni mutlu etmiş, işçiler ise memnun olmamıştı. Şimdi benzer bir süreci emekliler bekliyor. Emekliler artış bekledikleri maaşlarda istediklerini elde edemeyebilir. SGK Uzmanı İsa Karakaş, işçiye zam açıklanmadan önce yaptığı uyarıyı bu kez emeklilere yaptı. Karakaş emekliye 'Boşa beklemeyin' dedi.

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Asgari ücrette milyonların hayal kırıklığı henüz geçmiş değil. Şimdi de emeklilere yapılacak zam beklentisi var.

Asgari ücrette milyonların hayal kırıklığı henüz geçmiş değil. Şimdi de emeklilere yapılacak zam beklentisi var.

Birçok emekli aldıkları düşük maaşlarda iyileştirme yapılmasını talep ediyor ve buna uygun zam oranları beklentisi içindeler.

Birçok emekli aldıkları düşük maaşlarda iyileştirme yapılmasını talep ediyor ve buna uygun zam oranları beklentisi içindeler.

Ancak SGK Uzmanı İsa Karakaş emekli için kötü haberi verdi. Karakaş emekliye "Boşa beklemeyin." dedi.

Ancak SGK Uzmanı İsa Karakaş emekli için kötü haberi verdi. Karakaş emekliye "Boşa beklemeyin." dedi.

İsa Karakaş, "Ortalama zam oranının yüzde 16,30 seviyelerinde olmasını bekliyoruz ve yüzde 17'yi aşmasını beklemiyoruz" şeklinde açıklama yaptı..

İsa Karakaş, "Ortalama zam oranının yüzde 16,30 seviyelerinde olmasını bekliyoruz ve yüzde 17'yi aşmasını beklemiyoruz" şeklinde açıklama yaptı..

Refah payı beklentisi olmadığını söyleyen Karakaş, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının ise maksimum 15 bin liraya kadar çıkabileceğini düşünüyor.

Refah payı beklentisi olmadığını söyleyen Karakaş, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının ise maksimum 15 bin liraya kadar çıkabileceğini düşünüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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