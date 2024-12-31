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Zamlı Maaş Ne Zaman Yatacak 2025? Zamlı Asgari Ücret Ödenme Tarihi

Zamlı Maaş Ne Zaman Yatacak 2025? Zamlı Asgari Ücret Ödenme Tarihi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.12.2024 - 09:43

2025 yılına girmeden önce yeni yılda ödenecek olan zamlı maaşlar belli oldu. Milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren 2025 asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken diğer iş verenlerin ne kadar zam yapacağı da merak konusu oldu. 2024'ün sonlarına yaklaşmamızla birlikte gözler ödeme tarihlerine çevrildi.

Peki zamlı maaşlar ne zaman yatacak, zamlı asgari ücret ne zaman yatar?

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2025 Asgari Ücret

2025 Asgari Ücret

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının başında toplantılarına başladı. Her gün araştırılan 'Asgari ücret ne kadar oldu?' sorusunun cevabı ise Aralık ayı sonunda belli oldu.

2025 asgari ücret 22 bin 104 lira oldu.

Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Geldi?

Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Geldi?

2024 yılında uygulanan asgari ücret 17 bin 2 liraydı. 2025 yılında ise asgari ücret 22 bin 104 liraya çıkarıldı. 

Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı.

Zamlı Asgari Ücret Ne Zaman Yatacak?

Zamlı Asgari Ücret Ne Zaman Yatacak?

Yeni asgari ücret 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek. Çalışanlar yeni zamlı maaşlarını ödeme sistemlerine bağlı olarak farklı tarihlerde alacak. 

Ocak ayı maaşını Şubat ayında alan çalışanlar, zamlı asgari ücreti 1 Şubat itibariyle alacak.

Zamlı Maaaşlar Ne Zaman Yatar 2025?

Zamlı Maaaşlar Ne Zaman Yatar 2025?

Çalışacağı ayın maaşını bir önceki aydan alan çalışanlar ise ay başında zamlı maaşlarını alacak. Yani Ocak ayının başında zamlı maaşlar hesaplarına yatmış olacak.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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