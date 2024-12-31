Zamlı Maaş Ne Zaman Yatacak 2025? Zamlı Asgari Ücret Ödenme Tarihi
Zamlı Maaş Ne Zaman Yatacak 2025? Zamlı Asgari Ücret Ödenme Tarihi
2025 yılına girmeden önce yeni yılda ödenecek olan zamlı maaşlar belli oldu. Milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren 2025 asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken diğer iş verenlerin ne kadar zam yapacağı da merak konusu oldu. 2024'ün sonlarına yaklaşmamızla birlikte gözler ödeme tarihlerine çevrildi.
Peki zamlı maaşlar ne zaman yatacak, zamlı asgari ücret ne zaman yatar?
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2025 Asgari Ücret
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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