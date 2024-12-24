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Emeklilere Yılbaşı İkramiyesi Verilecek mi? Emekliye Yılbaşı İkramiyesi Ne Kadar, Ne Zaman Yatar?

Emeklilere Yılbaşı İkramiyesi Verilecek mi? Emekliye Yılbaşı İkramiyesi Ne Kadar, Ne Zaman Yatar?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.12.2024 - 16:04

2025 yılı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü, ikramiyelere çevrildi. Asgari ücret tartışmaları devam ederken yılbaşında emekliye ikramiye verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, yılbaşı emekli ikramiyesini araştırmaya başladı. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından yılbaşında ikramiye verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 

Peki emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı? Emekliye yılbaşı ikramiyesi yatacak mı, ne kadar yatacak?

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2025 yılına sayılı günler kala gündem başlıklarını asgari ücret zammı ve ikramiyeler belirliyor.

2025 yılına sayılı günler kala gündem başlıklarını asgari ücret zammı ve ikramiyeler belirliyor.

Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından milyonlarca emeklinin yılbaşı ikramiyesi alıp almayacağı merak konusu oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, hükümet tarafından ikramiye verilip verilmeyeceğini araştırıyor.

Yılbaşında bazı belediyeler emeklilere yılbaşı ikramiyesi yatıracak.

Yılbaşında bazı belediyeler emeklilere yılbaşı ikramiyesi yatıracak.

Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi, ilçede yaşayan yaklaşık 10 bin emekliye yılbaşı öncesi 3 bin ila 5 bin lira seviyesinde ikramiye ödemesi yapacağını açıkladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, mağdur durumda olan 7 bin emekliye yılbaşından önce destek vereceklerini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, emeklilere yılbaşında 2'şer bin TL yardım yatırılacağını duyurdu.

Emekliye Yılbaşı İkramiyesi Yatırılacak mı?

Emekliye Yılbaşı İkramiyesi Yatırılacak mı?

Yılbaşında emekliye hükümet tarafından yatırılması planlanan bir ikramiye bulunmuyor. Sosyal medyada çeşitli iddialar yer alsa da hükümet tarafından yapılan resmi bir emekli ikramiyesi açıklaması bulunmuyor.

Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatar?

Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatar?

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri son yıllarda Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi alıyor.

Emeklilerin ikramiyeleri ise genellikle bayramdan önceki hafta yatırılıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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