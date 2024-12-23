Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak 2025? Asgari Ücret Zammı Ne Zaman Belli Olacak?
Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak 2025? Asgari Ücret Zammı Ne Zaman Belli Olacak?
Gündemin en merak edilen konu başlığı 2025 asgari ücret zammı oldu. Yeni yıla girmeye az bir zaman kala milyonlarca vatandaş 2025 asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Kabine toplantısı sonrası açıklanması beklenen asgari ücret zam oranı, açıklanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merakla beklenen 'asgari ücret ne zaman açıklanacak?' sorusunu yanıtladı.
Peki Bakan Işıkhan ne dedi, asgari ücret ne zaman açıklanacak?
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Milyonlarca çalışan 2025 asgari ücret zammını bekliyor.
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Asgari Ücret Toplantısı Ne Zaman?
Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak 2025?
Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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