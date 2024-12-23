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Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak 2025? Asgari Ücret Zammı Ne Zaman Belli Olacak?

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak 2025? Asgari Ücret Zammı Ne Zaman Belli Olacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.12.2024 - 21:21

Gündemin en merak edilen konu başlığı 2025 asgari ücret zammı oldu. Yeni yıla girmeye az bir zaman kala milyonlarca vatandaş 2025 asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Kabine toplantısı sonrası açıklanması beklenen asgari ücret zam oranı, açıklanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merakla beklenen 'asgari ücret ne zaman açıklanacak?' sorusunu yanıtladı. 

Peki Bakan Işıkhan ne dedi, asgari ücret ne zaman açıklanacak?

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Milyonlarca çalışan 2025 asgari ücret zammını bekliyor.

Milyonlarca çalışan 2025 asgari ücret zammını bekliyor.

2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı, milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Bugüne kadar yapılan toplantılardan asgari ücrete dair talepler ortaya çıktı.

TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi 29 bin 583 oldu. 

Asgari ücretin belirlenmesi için gözler işveren ve hükümet temsilcilerine çevrildi. İşveren ve hükümet de asgari ücret talebini açıkladıktan sonra 2025 yılı asgari ücret zammı belli olacak.

Asgari Ücret Toplantısı Ne Zaman?

Asgari Ücret Toplantısı Ne Zaman?

Asgari ücret komisyonu, Aralık ayında 3 farklı toplantı gerçekleştirdi.

Asgari ücretin ise yapılacak 4. toplantının ardından belli olacağı iddia ediliyordu.

Asgari ücret komisyonunun ilk üç toplantısında rakam konuşulmadığı ortaya çıktı.

Kabine toplantısı ise 23 Aralık 2024 Pazartesi günü düzenlendi.

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak 2025?

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak 2025?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı 23 Aralık Pazartesi günü saat 15.00’te başladı. Asgari ücret zammının Kabine toplantısından sonra açıklanması bekleniyordu. Ancak toplantıdan sonra açıklama yapılmadı.

Kabine toplantısının ardından konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret için net tarih verdi.

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, asgari ücret Perşembe (26 Aralık) veya Cuma (27 Aralık) tarihinde açıklanacak.

Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?

Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?

Asgari ücret 15 kişilik bir ekibin oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda, , işçi, işveren ve hükümetin beşer kişiden oluşan temsilcileri yer alıyor. 

Komisyon toplantılarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ev sahipliği yapıyor.

Asgari ücret, Aralık ayında yapılan dört toplantının ardından belirleniyor. Asgari ücret zammına en az 10 üyenin katılımıyla oy çokluğuyla karar veriliyor.

Oyların eşit olduğu takdirde komisyon başkanın oyu baz alınıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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