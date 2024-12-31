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TÜİK'ten Çarpıcı 2024 Raporu: İşte Türkiye'de Bu Yıl Yoksulluğun En Yoğun Olduğu 5 Şehir!

TÜİK'ten Çarpıcı 2024 Raporu: İşte Türkiye'de Bu Yıl Yoksulluğun En Yoğun Olduğu 5 Şehir!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
31.12.2024 - 10:13

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri toplumun ekonomik zorluklarının artışını gözler önüne serdi. Göreli yoksulluk oranı %13,6’ya yükselirken, en yüksek yoksulluk oranları İç Anadolu Bölgesi’nde Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir illerinde görüldü. Gaziantep, Adıyaman ve Kilis ise yoksulluk oranının en düşük olduğu iller olarak belirlendi. Borç ve taksit ödemesi olan bireylerin oranı %56,8’e ulaşırken, konut masraflarının ekonomik yükü konusunda farklı dinamikler dikkat çekti. Vatandaşların önemli bir kısmı temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşadığını belirtti.

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TÜİK 2024 Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre toplumun genel gelir seviyesinin altında gelire sahip bireylerin göreli yoksulluk oranı %13,6’ya yükseldi.

TÜİK 2024 Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre toplumun genel gelir seviyesinin altında gelire sahip bireylerin göreli yoksulluk oranı %13,6’ya yükseldi.

Yoksulluğun en yoğun olduğu iller Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir olurken, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis en düşük yoksulluk oranlarına sahip iller olarak öne çıktı.

Yoksulluğun en yoğun olduğu iller Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir olurken, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis en düşük yoksulluk oranlarına sahip iller olarak öne çıktı.

Borç veya taksit ödemesi bulunan bireylerin oranı %56,8 olarak belirlendi. Konut alımı ve konut masrafları dışındaki borçlara dair yük hissedenlerin oranında geçen yıla göre azalma görülse de nüfusun %39,1’i bu ödemelerin kendilerine “biraz yük” getirdiğini, %12,5’i ise “çok yük” getirdiğini ifade etti.

Borç veya taksit ödemesi bulunan bireylerin oranı %56,8 olarak belirlendi. Konut alımı ve konut masrafları dışındaki borçlara dair yük hissedenlerin oranında geçen yıla göre azalma görülse de nüfusun %39,1’i bu ödemelerin kendilerine “biraz yük” getirdiğini, %12,5’i ise “çok yük” getirdiğini ifade etti.

Özellikle konut masraflarının “çok yük” getirdiğini belirten hanelerin oranı %13,6’ya gerilerken, bu masrafların “biraz yük” getirdiğini belirten hanelerin oranı %71,2’ye yükseldi.

Özellikle konut masraflarının “çok yük” getirdiğini belirten hanelerin oranı %13,6’ya gerilerken, bu masrafların “biraz yük” getirdiğini belirten hanelerin oranı %71,2’ye yükseldi.

Temel ihtiyaçlara yönelik ekonomik sıkıntılar da raporda dikkat çekti. Türkiye genelinde vatandaşların %57,5’i bir haftalık tatil masrafını, %39,3’ü iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını, %26,8’i beklenmedik harcamaları, %15,1’i evin ısınma ihtiyacını ve %59,6’sı eskimiş mobilyaların yenilenmesini karşılayamadığını ifade etti.

Temel ihtiyaçlara yönelik ekonomik sıkıntılar da raporda dikkat çekti. Türkiye genelinde vatandaşların %57,5’i bir haftalık tatil masrafını, %39,3’ü iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını, %26,8’i beklenmedik harcamaları, %15,1’i evin ısınma ihtiyacını ve %59,6’sı eskimiş mobilyaların yenilenmesini karşılayamadığını ifade etti.
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TÜİK’in verileri artan yoksulluk oranları ve yaşam koşullarındaki zorlukların derinleştiğini ortaya koyarak Türkiye’nin ekonomik tablosunu yeniden gündeme taşıdı.

TÜİK’in verileri artan yoksulluk oranları ve yaşam koşullarındaki zorlukların derinleştiğini ortaya koyarak Türkiye’nin ekonomik tablosunu yeniden gündeme taşıdı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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